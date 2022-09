Belén Esteban derrumbada tras contar que Kiko Matamoros no le tiene cariño

Belén Esteban, muy dura con Onieva: Íñigo sabía dónde se metía. / Telecinco

Tras las declaraciones de Kiko Matamoros sobre Belén Esteban, ha sido ella misma la que ha llamado a Jorge Javier durante el directo de 'Sálvame' para contestarle sobre las declaraciones que ha hecho contra ella. Matamoros hacía referencia en una revista que "el público ha perdido interés en ella". Por eso, expresaba lo que ha sentido con sus palabras. Muy emocionada y entre lágrimas ha hablado con el presentador y con su compañero, lo cual ha desatado toda esta historia.

La colaboradora se muestra rota

La colaboradora cree que todos son “un equipo que se llama Sálvame”, afirmaba en el programa de Telecinco. Con su cabeza afirmaba que ahora “no está bien” y que, aunque no ha sido fuerte toda su vida y que su cabeza le estaba jugando una mala pasada, asegura que se está recuperando.

Ella, con la voz entrecortada, ha explicado los problemas que tiene su compañero con ella en plató y asegura que “no se esperaba ese titular”, por su parte. También le parece “penoso que Kiko tenga que decir eso” porque ella en su vida nunca ha hecho una exclusiva hablando de Kiko Matamoros: “Estoy triste porque ahora no estoy bien y me duele porque pensaba que Kiko me tenía un poco de cariño y me he dado cuenta de que no me lo tiene”, confirmó en 'Sálvame'.

"Kiko Matamoros, me has roto el corazón", le ha dicho la madrileña a su compañero. Belén ha asegurado que no entiende por qué el martes, un día antes de aparecer esas declaraciones, el colaborador le había tratado tan bien durante el programa, previamente a sus feas palabras.

