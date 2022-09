Belén Esteban desvela quién ha filtrado el vídeo de la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó

"Íñigo sabía dónde se metía, a ver si ahora de lo que ha hecho él tiene la culpa Tamara", dice la colaboradora de Sálvame

Belén Esteban, muy dura con Onieva: Íñigo sabía dónde se metía.

Nuevo capítulo en la historia de la ruptura sentimental de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. El desengaño amoroso de la hija de Isabel Preysler se ha convertido en el tema estrella de ‘Sálvame’, que lleva días desvelando nuevos detalles de las supuestas infidelidades del empresario. La última en sumarse al culebrón ha sido Belén Esteban, quien ha revelado este martes durante la emisión del programa el nombre de la persona que habría filtrado el vídeo en el que se ve a Onieva besando a otra mujer en el festival 'Burning Man' y que ha supuesto el fin del compromiso con Tamara.

“Íñigo, te la han jugado, porque quien ha filtrado el vídeo es alguien muy cercano a ti, es un amigo tuyo”, ha dicho muy seria Belén, que, además, ha querido mostrar su apoyo a la actual marquesa de Griñón. “Íñigo sabía dónde se metía, a ver si ahora de lo que ha hecho él tiene la culpa Tamara”, ha comentado.

Esteban también ha dado nuevos detalles sobre el estado actual de Íñigo, de quien su madre ha dicho “que está pasándolo muy mal por lo que ha sucedido”. “A mí me dicen que Íñigo no ha salido del piso, que se ha pasado todo el tiempo llorando, arrepentido… que llama a Tamara y no le coge el teléfono”, ha asegurado la colaboradora.

Defiende a Tamara frente a Jorge Javier

“Estoy enfadada porque no me gustó cómo hablaste de ella, no es amiga mía, pero creo que no tenías razón en muchas cosas”, le ha dicho Esteban a Jorge Javier Vázquez durante la retransmisión de ‘Sálvame’. Y es que la ex de Jesulín no estaba de acuerdo con las opiniones del presentador, que afirmó que “Tamara Falcó es una gran mentira. Creo que sabía con quién se jugaba los cuartos y lo que le ha jod*** es que se es que se haya hecho público”.

