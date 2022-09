Tamara Falcó tras la ruptura: “El anillo se lo devolví el sábado antes de irme de casa”

2 Se lee en minutos Dácil Medina Arrufat



Ayer Tamara Falcó reapareció en público en uno de los eventos que tenía programados para esta semana en su agenda. Eran muchas las dudas sobre si asistiría o no, pero finalmente ha plantado cara. Ha dejado todo el estrés mediático en el que está envuelta y ha aparecido en el acto celebrado ayer noche de arquitectura y diseño de interiores cumpliendo con sus compromisos previos a pesar de la delicada situación en la que se encuentra esta semana.

Durante sus palabras ante la prensa Tamara afirmó por primera vez la palabra "ex novio" refiriéndose a Iñigo Onieva. Contaba además que ella había decidido apostar por su novio hasta que se dio cuenta de que era verdad. "El Iñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese", haciendo referencia a la imagen que ha proyectado en el polémico vídeo.

Anoche afirmaba ante la prensa "yo estaba enamorada, nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza", sabiendo aún que esta situación no es plato de buen gusto y que todavía lo está digiriendo.

A pesar de estar pasando una situación complicada estos días y afirmando que está enamorada de Iñigo, ha declarado "yo con los cuernos soy muy cuadriculada" refiriéndose a una indudable reconciliación. Además durante su aparición con la prensa se permitió darle un toque de humor refiriéndose a su madre, Isabel Preysler, como la que había filtrado el video a los medios de comunicación, "Creo que mi madre filtró el vídeo en los medios", diciéndolo entre risas.

Tamara Falcó: "para mí el matrimonio es una promesa de amor eterno"

Ha terminado diciendo que el anillo de compromiso se lo dejó en el apartamento donde vivían antes de irse hasta su residencia familiar el día del escándalo. También ha transmitido a la prensa lo enormemente agradecida que está con la investigación que han hecho, "Creo que todo pasa por algo y quiero pediros perdón y quiero agradeceros la labor de investigación que habéis hecho porque si no no me hubiera enterado nunca", ha afirmado en una llamada telefónica con "Sálvame".

Ha declarado que es "una situación muy complicada, pero estoy muy agradecida. Tengo la sensación de que cuando vi el segundo vídeo que hay cambió todo y la verdad es que pues sí, imagínate para mí que el matrimonio es una promesa de amor eterno".

