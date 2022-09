Tamara Falcó aparece tranquila en su primer acto público tras la ruptura

Ayer pudimos ver la reaparición de Tamara Falcó en un acto público después del escándalo en el que se ha visto sometida en los últimos días. Nerviosa y con una sonrisa cortada, Tamara accedía ayer a decir públicamente lo que había pasado en estos últimos cuatro días.

Valiente y muy serena, ha pronunciado por primera vez ante la prensa la palabra "exnovio" refiriéndose a Íñigo: "Decidí apostar por mi ex novio hasta que vi que era verdad, ha contado sobre el momento en el que se dio cuenta de la deslealtad. "El Iñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese", ha dicho en referencia a la imagen que ha proyectado en el polémico vídeo.

Tamara ha tenido una actitud radiante ante su aparición en los medios. Asegura que una reconciliación es completamente imposible, afirmando que "con los cuernos soy muy cuadriculada". No ha querido entrar en mas detalles personales. Pero eso sí, ha conseguido sacarle la parte graciosa durante su aparición con los medios haciendo referencia a que la filtración la habría hecho su madre, Isabel Preysler.

El trabajo es un pilar fundamental para Tamara y tenía claro que no iba a dejar que su vida sentimental afectase a su rutina laboral, por eso asistió anoche a pesar de la evidente situación en la que se encuentra. En los últimos días y tras el desengaño, ha abandonado el piso que compartía con Iñigo trasladándose a la casa de su madre, al que siempre será su hogar y refugio pese a ser una mujer independiente. En el apartamento dejó el original anillo de diamantes con el que su ya exnovio le había pedido matrimonio.

Hemos podido ver a una Tamara que pese a estar en una situación complicada ha sabido llevarla bien y sacar la mejor parte de ella. No dejar de hacer su vida por los escándalos mediáticos en los que se ve envuelta.

Noticias relacionadas