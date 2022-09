Un reality de parejas y lo nuevo de 'Amor con fianza' y 'Soy Georgina': Netflix detalla sus novedades de entretenimiento

2 Se lee en minutos Sergio López Martín



Netflix vuelve al FesTVal de Vitoria-Gazteiz para presentar sus grandes apuestas por el entretenimiento en España. Después de las llegadas de 'Insiders', 'Amor con fianza' y 'Soy Georgina', entre otros espacios, la plataforma de entretenimiento ha inaugurado las presentaciones a los medios de comunicación anunciando la producción de nuevos formatos originales: "La apuesta va a seguir siendo muy fuerte".

"Con tan solo cinco realities en el año hemos conseguido 1700 minutos de entretenimiento, sin contar segundas temporadas. Un 70% de los miembros de España han elegido ver un reality", dice Álvaro Díaz, director de entretenimiento de Netflix, que destaca que hay un apetito por los realitys: "Es flipante que 'Soy Georgina' haya estado en el top 10 de más de 62 países, además de estar en el top mundial durante tres semanas".

La principal novedad de esta nueva temporada de Netflix un reality de parejas producido por Cuarzo, compañía encargada de 'La isla de las tentaciones'. En palabras de Díaz, que ha evitado dar su titulo el formato se encuentra en una fase final de casting y que contará con una "tecnología puntera que va a dar un giro a los programas de pareja": "Queremos que a los futuros participantes les pille por sorpresa'".

Entre los formatos que próximamente volverá a la plataforma se encuentra 'Amor con fianza', el reality presentado por Mónica Naranjo, que volverá a poner a prueba la confianza de varias parejas con una segunda temporada grabada en Cerdeña: "Mantiene la esencia que tuvo tan buena acogida, con un casting directo, con el eye detect y una Mónica que está estelar. Tiene momentos muy hilarantes. Muy divertido, con lágrimas y drama".

'Soy Georgina' también regresa a Netflix con una nueva temporada en la que seguirá mostrando algunos de los momentos de vida diaria en un momento personal bastante complejo: "Ha sido un arranque de temporada especial porque ha vivido el mejor y el peor de la vida".

"Mucho más allá de la temporada, con sus salidas y amistades, hay una generosidad por su parte, de su familia y de su entorno. Cuentan lo que han vivido y al espectador le va a gustar. Toca temas con los que todo el mundo se va a identificar", aseguró Díaz en la presentación de esta nueva temporada de contenidos de entretenimiento de la plataforma de entretenimiento.

Por otro lado, el espacio que, por el momento, no tendrá más ediciones en Netflix será 'Insiders'. Después de las dos primeras ediciones, la plataforma descarta producir nuevas entregas, aunque no cierra la puerta a que haya en un futuro si logran encontrar una premisa tan original como la que plantearon en un inicio: "Hay opciones para grabar más, pero es complejo, porque ya no hay la novedad importante".

"Tenemos una intención por apostar las ideas locales y originales, pero no es incompatible por recuperar una marca icónica en nuestro país o un formato reconocido internacionalmente", afirmó Álvaro Díaz al ser preguntado por una posible apuesta por producir otros realitys conocidos como 'Operación Triunfo' o 'Fama'.

Noticias relacionadas