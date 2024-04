Los trabajadores de hospitales privados piden a Sanidad de Madrid que medie con la patronal para evitar una huelga

Continúan las movilizaciones de los 75.000 trabajadores de la sanidad privada madrileña en el conflicto que mantienen con la patronal a costa del convenio colectivo, firmado en verano. Las organizaciones sindicales aseguran que esos acuerdos, para mejorar sus condiciones laborales, no se están cumpliendo en muchos centros. Este jueves han pedido su intervención a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, a las mismas puertas de su departamento en el centro de Madrid, para, ante la falta de acuerdo, evitar una huelga.

Los trabajadores se han manifestado ante las puertas de la Consejería de Sanidad, en el centro de Madrid, donde han entregado una carta a Fátima Matute, según explican fuentes de CCOO, sindicato mayoritario del sector. Es la única manera, dicen, para reclamar el cumplimiento del convenio firmado en 2023 con la Asociación de Centros de Hospitalización Privada de la Comunidad de Madrid (ACHPM) y que, entre otras cosas, mejoraría sustancialmente los anteriores en materia de subida salarial; creación y dotación económica inicial del plan de fidelización y calidad o carrera profesional.

Sin acuerdo

Más de seis meses después de esa firma, se están encontrando con que los hospitales no están cumpliendo lo pactado, según ha denunciado CCOO. La ACHPM y los sindicatos no llegaron este miércoles a un acuerdo en el acto de conciliación celebrado tras el aplazamiento concedido por la Fundación Instituto Regional Laboral (IRMA) en la reunión del pasado 18 de marzo.

El IRMA busca evitar un conflicto colectivo por vía judicial. El pasado 5 de marzo tuvo lugar una primera movilización. La carrera profesional es el principal escollo de la negociación. Según explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Samuel Mosquera, portavoz de la sanidad privada en CCOO Madrid, han vuelto a aplazar la reunión en el IRMA al 19 abril "porque la patronal nos ofreció ayer el 50% de la carrera profesional y no lo aceptamos. Si la patronal no cede a sus propuestas no habrá acuerdo y nos veremos abocados a convocar una huelga".

Históricas reclamaciones

En la misiva dirigida a Matute, firmada por CCOO, SATSE y UGT, le trasladan "la realidad de los trabajadores y trabajadoras de los hospitales concesionados y privados de la Comunidad de Madrid". Los sindicatos repasan sus históricas reclamaciones: mejores condiciones laborales. Relatan "condiciones de trabajo encubiertas, despidos, turnos imposibles de conciliar con la vida familiar, aumento desconsiderado de la carga de trabajo con el mínimo personal posible, como por ejemplo, tener a una enfermera y una auxiliar para atender a 29 pacientes o a un celador para atender a todo un hospital en turno de noche".

Y prosiguen, a pesar "del elevado crecimiento de las empresas de la sanidad privada y de su preponderancia en la región", la patronal -que aglutina a hospitales de QuirónSalud, Grupo HM Hospitales, Vithas, Sanitas, Hospitales Católicos, Viamed, Ribera Salud... -ha firmado un convenio "que ahora no quiere cumplir o que desdibuja sus límites a su antojo".

Los sindicatos piden a Matute "que medie en este asunto que compromete la salud de todos, porque los profesionales de la sanidad privada son también esenciales"

"A día de hoy impera un clima de hastío en los profesionales, que observan atónitos como salen sus empresas a la palestra con un marketing edulcorado, vendiendo las bondades de trabajar en sus centros, y luego, en la vida real, no son capaces de aplicar un complemento de carrera profesional o plan de fidelización mínimo (hablamos de 10-20 euros al mes), o de mantener una interlocución activa y cordial con las personas trabajadoras y sus representantes", se quejan.

Los sindicatos piden a Matute "que medie en este asunto que compromete la salud de todos, porque los profesionales de la sanidad privada son también profesionales esenciales en la red sanitaria de nuestra Comunidad y porque los pingües beneficios de la gestión privada no solo pueden ir a los bolsillos de los accionistas", finiquitan.