El otoño más caliente de la sanidad madrileña: huelgas y protestas "ante un auténtico desastre"

La Consejería de Sanidad quiere llegar a un acuerdo con los sindicatos para frenar la huelga prevista a partir del 25 de octubre en los servicios de urgencias extrahospitalarias que, tras la pandemia, se reabren el día 27 de este mes

La falta de financiación, la escasez de plantillas, los recortes... convulsionan nuevamente la sanidad regional; más de 30 organizaciones salen este sábado a las calles de Madrid para denunciar el deterioro del sistema público

Un hombre mayor con mascarilla y bastón camina delante del Centro de Salud Pavones, donde hay carteles de protesta que rezan ’Urgencias Cerradas, tu salud vendida’, a 21 de octubre de 2022, en Madrid (España). / Eduardo Parra / Europa Press

El nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid ha desatado un nuevo tsunami en la siempre convulsa sanidad regional que vive, de nuevo, un otoño caliente. Una marea blanca, convocada este sábado por más de 30 asociaciones vecinales, plataformas de usuarios y sindicatos, sale de nuevo a la calle para protestar por lo que consideran "un auténtico desastre". La marcha se produce en vísperas de dos huelgas: la convocada, para el 25 de octubre, precisamente entre los profesionales de esas urgencias extrahospitalarias -que la Comunidad confía en que no llegue a producirse- y la de los médicos de Urgencias del Hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes que "han dicho basta" ante la "terrible sobrecarga asistencial" y anuncian un paro indefinido desde el 28 de octubre.

Más de 30 asociaciones vecinales, de usuarios, plataformas profesionales de la salud y sindicatos recorrerán este sábado el centro de Madrid: desde Neptuno a Sevilla, a partir de las seis de la tarde. Una marcha que, han explicado los sindicatos, surge "tras las continuas políticas de recortes y de promesas incumplidas" llevadas a cabo durante estos años por el Gobierno regional, que, denuncian, ha antepuesto "el interés económico a conservar y fortalecer el sistema sanitario púbico, favoreciendo claramente al sector privado".

Los sindicatos cargan directamente contra las políticas del PP a las que culpan del deterioro del servicio sanitario público en la región.

Los sindicatos cargan directamente contra las políticas del PP a las que culpan del deterioro del servicio sanitario público en la región. CCOO Sanidad Madrid, por ejemplo, apunta a un problema de base: la infrafinanciación de la sanidad. "Es un auténtico desastre", resumen sus responsables. Desde UGT, Julián Ordóñez, critica "los continuos bandazos en materia sanitaria" con un objetivo final: el cierre por las tardes del servicio en Atención Primaria. La Plataforma de Centros de Salud, a su vez, denuncia la escasez de las plantillas. Y, desde Madrid, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, advierte de un plan diseñado desde hace años para "desfinanciar" esta atención básica "que vive una situación muy grave".

Que el Gobierno se siente a negociar

Las organizaciones convocantes han anunciado que las protestas continuarán más allá del sábado hasta que el Gobierno regional se siente a negociar la mejora del sistema sanitario público. La marcha tiene lugar en un momento especialmente tenso: la convocatoria de huelga, desde el 25 de marzo, del personal de los 41 Servicios de Atención Rural (SAR) y 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que funcionaban antes de la pandemia. Uno de los temas que más polémica han generado en los últimos dos años.

Este jueves, la Consejería de Sanidad mostraba su optimismo ante la posibilidad de alcanzar un inminente acuerdo con los sindicatos para frenar la convocatoria. El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Fernando Prados, declaraba su confianza en llegar a un acuerdo en una próxima reunión, que mantendrán el lunes 24, y evitar el paro. Porque, como el viernes anunció la Comunidad, la previsión es que, el 27 de octubre, se abran los 80 centros sanitarios de atención 24 horas que vendrán a sustituir a los SAR y los SUAP.

Se cierra el círculo y ya están todos posicionados contra el modelo de apertura de los SAR, SUAP, luego llamados PAC y ahora Centro Sanitario 24 horas, NO NEGOCIADO, IMPUESTO, QUE NO RESPETA DERECHOS LABORALES Y AFECTA A TODA LA ATENCIÓN PRIMARIA. Presidenta @IdiazAyuso, así NO. pic.twitter.com/TyUyMJmcW9 — Julian Ezquerra (@jezquerra57) 21 de octubre de 2022

Según ha dado a conocer el gobierno regional, todos contarán con médicos, personal de enfermería y celadores o auxiliares administrativos. Además, se producirá un adelanto a las 17 horas de la apertura de la atención para urgencias. El SUMMA 112 mantendrá todos sus dispositivos para atención a domicilio a pacientes con problemas de desplazamiento o más fragilidad y todo el personal de Atención Primaria, por primera vez, podrá realizar, de forma voluntaria, jornadas complementarias retribuidas, uno de los aspectos más criticados por los sindicatos.

Carta a los alcaldes

El nuevo modelo no convence a los sindicatos. No lo hacía en una primera propuesta cuando se habló de crear Puntos de Atención Continuada (PAC) y no convence ahora, con los llamados centros sanitarios de atención 24 horas. Este mismo jueves, las cinco organizaciones sindicales que forman parte de la Mesa Sectorial de Sanidad -CCOO, SATSE, AMYTS, CSIT-Unión Profesional y UGT- daban a conocer una carta que han enviado a los alcaldes de la región y en la que censuran que el modelo -presentado sin negociación previa hasta el momento, matizan-, promueve un "cambio radical" en los Servicios de Urgencias de Atención Rural (SAR) que "afectará a las condiciones laborales de sus profesionales, con repercusión directa en la atención asistencial que se ofrecerá a la población".

"Es como si al personal del Ayuntamiento de 41 alcaldías les obligasen a asumir el trabajo de 78", señalan los sindicatos en una carta dirigida a los ediles de la región sobre las urgencias rurales.

Realizando este cambio de nombre, para algo que ya existía, aseguran en su carta, someten a los trabajadores del SAR a la obligación de cambiar de contrato, desvinculándoles de sus ubicaciones laborales para pasar a ser personal genérico de los PAC, pudiendo disponer de ellos "para, dónde y como quieran", según las necesidades del servicio, con modificaciones que afectarán a sus puestos, sus horarios, su jornada "que se verá intensificada, sus condiciones laborales y su conciliación laboral, familiar y personal". Extrapolado a sus funciones, les dicen a los alcaldes, "es como si al personal del Ayuntamiento de 41 alcaldías les obligasen a asumir el trabajo de 78, extenuándoles con mayor carga laboral y peores condiciones. Es lógico pensar que no darán de sí y acabarán cubriendo esas funciones".

Los médicos, preocupados

Lo cierto es que la reorganización de las urgencias extrahospitalarias preocupa y mucho. Y no sólo a los sindicatos. Este jueves, con motivo del congreso que han organizado en Madrid, la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia en la comunidad, Isabel Jimeno Sanz, pedía "un poco de buena voluntad" y reclamaba recursos para Atención Primaria, que sigue" en una situación crítica por la sobrecarga, la falta de profesionales y de suplentes, de ilusión y de valoración, lo que hace difícil conseguir atraer a los residentes". Otras sociedades científicas se han sumado a esa petición. Es el caso de la Sociedad Española de Medicina de Atención Primaria (SEMERGEN) o la Sociedad Madrileña de Medicina Comunitaria.

Nueva convocatoria de huelga por el nuevo plan de urgencias extrahospitalarias de @IdiazAyuso, que se une a la convocada por los 5 sindicatos de la mesa sectorial de sanidad y a la de urgencias del HUIS.#SOS_SUAPySAR pic.twitter.com/ulMpz2kxCN — Apertura SUAP (@Apertura_SUAP) 21 de octubre de 2022

Por si fuera poco, otros sindicatos -la Asamblea de Trabajadores del SUMMA 112 (de quienes antes dependían estos centros de urgencia extrahospitalaria); el Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad (MATS) y Plataforma SAR (Servicio de Atención Rural)- han convocado, este mismo viernes, huelga para todo el personal de los SAR y el SUMMA 112, en principio, desde el 4 al 6 de noviembre.

Más protestas, más movilización

Esta misma semana se conocía, también, un paro anunciado por los médicos de las Urgencias del Hospital Infanta Sofía, a partir del 28 de octubre. Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) detrás del anuncio de huelga hay una "situación de extrema gravedad" que viene de lejos: pocos médicos, sobrecarga de trabajo (vulnerando normativas de descanso) y una atención a los pacientes que "está en riesgo".

Además, en un momento negro para la sanidad madrileña, se conocía la dimisión de la gerente de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad, Sonia Martínez Machuca y la Consejería de Sanidad ha anunciado el relevo del gerente del Hospital Clínico San Carlos, tras 21 años en el puesto y el del Gregorio Marañón, tras la evaluación de su gestión.

Movilizaciones en Madrid por la reapertura de los SUAP. / EPE

Entre las peticiones de los convocantes de la marcha de este sábado, conocer las listas de espera reales que hay en la sanidad madrileña, aumentar la financiación de la Atención Primaria en los presupuestos hasta el 25% del total, frenar las privatizaciones y externalizaciones, aumentar las plantillas de profesionales y garantizar una espera máxima de 48 horas al pedir una cita en el centro de Salud, una iniciativa que Más Madrid pretende implementar mediante una reciente propuesta de ley.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) se suman a las quejas. Insisten en la misma tesis que las organizaciones sindicales: el objetivo último del Gobierno de la Comunidad de Madrid es la eliminación de los turnos de tarde en Atención Primaria. Además, añaden, "es probable que las demoras actuales se incrementen" y acaben convirtiendo esta puerta de entrada a la sanidad "en un nuevo modelo de cupo, donde se verá a los pacientes de manera atropellada, con tiempos mínimos (por debajo de lo necesario para una correcta atención), y sin que exista una continuidad asistencial".

Noticias relacionadas