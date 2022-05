Tercer día de huelga de los médicos de Madrid: "Nunca se debería haber llegado a esta situación"

Angela Hernández Puente, secretaria general de Amyts, una de las asociaciones convocantes, se queja de que la Consejería de Sanidad no ha llamado al comité de huelga "ni tan siquiera para valorar lo que piden"

Médicos de hospitales se manifiestan contra la temporalidad en una marcha desde el Estadio de Vallecas hasta la Asamblea de Madrid. / EFE/Chema Moya

Tercer día de una huelga indefinida, la de médicos y facultativos de los hospitales públicos de Madrid contra la temporalidad de los contratos de los facultativos. Una situación a la "que nunca se debería haber llegado" señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Angela Hernández Puente, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), una de las asociaciones convocantes quien se queja de que la Consejería de Sanidad de Madrid no ha llamado al comité de huelga "ni tan siquiera para valorar lo que piden".

Hernández Puente atiende a este diario tras acudir, este mismo jueves, a una manifestación de facultativos que ha transcurrido entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol. La respuesta de la huelga, asegura, está siendo "muy buena". Convocada por la Plataforma Médicos y FEA No Fijos de Madrid-MUD, SomosUrgencias SomosUNO y Amyts, afecta al personal fijo facultativo estatutario, laboral y funcionario que presta servicio en los hospitales públicos.

Protestan por un problema endémico de la sanidad regional: la "alta temporalidad" en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Un problema que se ha visto agravado tras la pandemia, cuando muchos de los contratos extraordinarios firmados para combatir los efectos del coronavirus no han sido renovados.

Pretensiones inalcanzables

Médicos de hospitales se manifiestan este martes contra la temporalidad en una marcha desde el Estadio de Vallecas hasta la Asamblea de Madrid. / EFE/Chema Moya

Los médicos mantienen la huelga indefinida contra la temporalidad que han comenzado este martes, tras aprobar la Mesa Sectorial de Sanidad -en la que están presentes la Comunidad de Madrid y cinco organizaciones sindicales (UGT, CC.OO., Satse, Amyts y CSIT Unión Profesional)- la convocatoria de 9.577 plazas de distintas categorías profesionales en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), de las que 1.600 corresponden a médicos. El acuerdo ha contado por apoyo de todas las organizaciones, excepto del sindicato de médicos Amyts.

Según el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, la huelga nace bajo unas pretensiones "imposibles" de aceptar: "La oferta pública de empleo es la más potente de la historia de Madrid, con más de 28.100 plazas en distintas categorías profesionales", ha declarado el dirigente madrileño.

Una temporalidad "inaudita"

Desde Amyts, obviamente, no comparten su visión. Hernández Puente resume a este diario los porqués de una huelga que, asegura, obedece, a que en la Comunidad de Madrid "se ha ido acumulando una temporalidad en médicos de hospitalaria que es inaudita". Indica que cuando ella entró a formar parte del sindicato, hace diez años, ya se hablaba de esa temporalidad que "ha ido creciendo".

"No nos parece normal que entre unas OPE y otras pase una media de 10 años", señala Hernández Puente.

"Llevamos años luchando para que esto cambie", añade la representante sindical, que se remonta a 2016, cuando surge una ley de estabilización del empleo, en la que "ponemos nuestras esperanzas, pero que no se desarrolla para médicos y facultativos de hospital hasta las OPE de 2018/2019. Y va pasando el tiempo y vidas laborales. En esos últimos años firmamos unas OPE pidiendo siempre que se desarrollen con celeridad porque no nos parece normal que entre unas ofertas y otras pase una media de 10 años".

Sanitarios del Hospital Enfermera Isabel Zendal atienden a una mujer ucraniana recién llegada a Madrid. / Carlos Luján

Una situación enroscada

La situación actual, añade, está totalmente enroscada. "Si hubieran hecho la estabilización de 2016 bien y a tiempo, no se encontrarían ahora con 3.500 personas que cuando llega la OPE la viven como un problema y no como una solución. En todo esto, estamos navegando como podemos porque, por un lado, no queremos quitar la oportunidad de las OPE porque, insisto, hay plazas temporales para todos, pero, por otro, somos perfectamente conscientes de la injusticia que se ha cometido con la gente que lleva 15 o 20 años como temporal. Consideramos que ante una situación excepcional, hay que dar una solución excepcional", añade.

"No podemos dar por buena una negociación en la que se nos ofrecen 1.600 plazas, de las que sólo 1.365 van a hospitalaria", advierte el sindicato médico.

"No podemos dar por buena una negociación en la que se nos ofrecen 1.600 plazas, de las que sólo 1.365 van a hospitalaria. Es mejor eso que las 600 que nos ofrecían antes, pero está muy lejos de esas 3.000 plazas a concurso con las que estimamos que el gran descontento que desde hace tiempo tienen los médicos, en parte se solventaría. Pero es una estimación y siempre va a haber damnificados", apunta la dirigente del sindicato.

La huelga de facultativos de hospitales del SERMAS está más que justificada. Asusta y avergüenza que Madrid, "la mejor sanidad del país y 2ª de Europa" (@IdiazAyuso dixit) tenga estas cifras de temporalidad. Debes intervenir y ordenar que se solucione ya. @amytsmedicos #FijezaYa pic.twitter.com/uHQi5C8JKd — Julian Ezquerra (@jezquerra57) 11 de mayo de 2022

Según Amyts, la cantidad de médicos eventuales en atención hospitalaria en la región llegaría a 5.800, pero no existen datos de cuántos están en fraude de ley y llevan más de cinco años en el mismo puesto, porque la Consejería, señala Ángela Hernández Puente, no ofrece esos datos desglosados.

La secretaria general de Amyts indica que hasta el propio Colegio de Médicos de Madrid ha redactado un manifiesto, que ya han firmado 5.000 profesionales, para exigir al Gobierno regional que ponga fin a los contratos temporales en los hospitales públicos, donde el 52% de los médicos no son fijos, y ha advertido que, si Madrid no los estabiliza antes del próximo 1 de junio, irán a los tribunales.

