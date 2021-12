Fernando Simón: "Existe una clara inequidad en el reparto de las vacunas"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) -y antiguo cooperante en África y América Latina- reapareció hoy en Madrid para asistir a la presentación del Informe “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2021”.

Un punto de vacunación en Sudáfrica. / Reuters

Tras contadísimas apariciones públicas en los últimos meses, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) -y antiguo cooperante en África y América Latina- reapareció hoy en Madrid para asistir a la presentación del Informe “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2021” elaborado por las ONG Médicos del Mundo y medicosmundi. En el acto, el que fuera el rostro más mediático de la pandemia, llamó la atención sobre el injusto reparto de las vacunas en el mundo e indicó que que la tercera dosis no es necesaria para todos los grupos poblacionales ahora mismo.

En un momento en el que España vuelve a estar inmersa en una sexta ola de coronavirus que parece no tener fin- el Ministerio de Sanidad registraba este lunes, con datos aportados por las comunidades autónomas, 49.802 nuevos casos y la incidencia media actual en los últimos 14 días se sitúa en los 381,26 casos por cada 100.000 habitantes-, el director del CCAES volvía a un acto público para hablar de cooperación al desarrollo y salud, un terreno en el que se siente especialmente cómodo.

Alejado de los focos desde que dejó de informar de la evolución semanal de la crisis del coronavirus, el doctor Simón se mostró encantado de acompañar a sus colegas para hablar de salud y desarrollo en un mundo que, dijo, ha cambiado notablemente en los últimos 20 años en los que las ONG comenzaron a redactar, por primera vez, ese informe hoy presentado en Madrid. El primer informe de esta serie, el VIH/SIDA era una de las mayores prioridades de la salud mundial. En 2021, otra enfermedad transmisible, la covid-19, ocupa el primer puesto entre estas preocupaciones. Por segundo año consecutivo es la enfermedad infecciosa por una sola causa que ha provocado más muertes en el planeta, además de agravar la situación del resto de patologías, destacaron los ponentes en la presentación del acto.

Las desigualdades en salud

"Cuando hablamos de la evolución de la salud hablamos de la evolución en el mundo que ha cambiado mucho en estos veinte años. A nivel global ha mejorado. Los países tienen mejores indicadores sanitarios, pero eso no significa que la mejora haya sido equitativa. Es más, las desigualdades, como dice el informe, se han incrementado y eso no es justo. La cooperacion va dando pasos, pero no al ritmo que hace falta", ha subrayado Simón en el encuentro.

En esa línea, el director del CCAES llamó la atención sobre el reparto mundial de las vacunas. Han supuesto un cambio en la evolución de la pandemia, destacaron los ponentes, pero solamente en aquellos países que han podido acceder a ellas. El acaparamiento de dosis por parte de los países más enriquecidos "revela el fracaso de la comunidad internacional y lo alejados que estamos de una adecuada gobernanza mundial de salud", criticaron los organizadores del acto.

Reparto de las vacunas

Sobre la mesa, un dato: 241 millones de dosis se tendrán que tirar si no se emplean antes de que finalice 2021. Mientras, la iniciativa COVAX, creada para poder distribuir 2.000 millones de dosis en 92 países de bajos ingresos este año, solamente había repartido 330 millones hasta octubre. Urge suministrarlas, señalan las ONG a los países empobrecidos para limitar los riesgos de las variantes delta y ómicron y reducir la posibilidad de aparición de otras nuevas, "porque la pandemia está lejos de controlarse globalmente".

Preguntado por si considera justo que, en España, se estén administrando terceras dosis de refuerzo -a partir de 60 años y personal sociosanitario-, mientras en otros países la población no tiene acceso a vacunas, el doctor Fernando Simón eludió la respuesta directa pero sí dijo que se deben repartir dosis a nivel global para casi 800 millones de habitantes en todo el mundo, por lo qué "hagamos la distribución que hagamos de las disponibles, nunca va a ser igualitaria ni equitativa".

Dicho eso, aseguró que existen evidencias científicas "que nos permitirían pensar que la tercera dosis no es necesaria para todos los grupos poblacionales ahora mismo", aunque señaló que no existe una fórmula perfecta para esa distribución global de las vacunas. "No es un blanco y negro, no es una decisión fácil de tomar, pero claro que existe una clara inequidad en el acceso acceso a las vacunas y tenemos que pensar en el impacto de la vacunación global para evitar la transmisión del coronavirus en todos los países y el efecto de las diferentes variantes que puedan llegar en grandes grupos no vacunados".

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA preguntó al doctor Simón sobre su opinión en torno a la vacunación de menores que arranca mañana en España, pero el médico declinó responder por tratarse de decisiones tomadas por la Ponencia de Vacunas. "No voy a entrar", indicó.

"Con esta pandemia hemos empezado entender de verdad el concepto de la globalidad de la salud y la enfermedad. Por eso necesitamos fortalecer el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) haciéndola mejor y más eficiente, pero sobre todo, dándole independencia económica, para que su actividad no esté sujeta a condiciones", apuntó también el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.

"La inequidad es el mayor problema en salud mundial, como se ha vuelto a ver en el reparto de vacunas para la COVID-19. La cooperación sanitaria es uno de los pocos elementos que existen para luchar contra esta desigualdad y por lo tanto tiene que ser una política imprescindible", afirmó Carlos Mediano, de medicusmundi.

