Sanidad aplaza el cambio del nuevo 'semáforo covid'

La Comisión de Salud Pública retrasa la actualización del documento ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19' en el que el riesgo bajo de transmisión se eleva hasta una incidencia acumulada de 100 casos por 100.000 habitantes, frente a los 50 actuales

Una enfermera administra la tercera dosis de la vacuna covid a una mujer en el Palacio de los Deportes de Murcia. / EFE/Marcial Guillén

La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha aplazado este martes la decisión de actualizar los indicadores del llamado 'semáforo covid' que eleva el riesgo bajo de transmisión hasta una incidencia acumulada de 100 casos por 100.000 habitantes, frente a los 50 actuales.

Con los nuevos parámetros, que apoyan comunidades como Andalucía y rechazan otras como Madrid, España se encontraría actualmente por debajo del umbral de riesgo bajo por el virus -la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 88,6- pese a que todas las regiones han notificado en los últimos días un aumento de los contagios.

La Comisión de Salud Pública celebrada esta tarde ha aprobado por unanimidad el Plan Estratégico de Salud Medioambiental (PESMA), pero, en contra de lo que se esperaba, la ponencia de alertas del mismo organismo no ha dado luz verde al documento de ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19’, el conocido 'semáforo covid', un texto en el que, según Sanidad, sigue trabajando junto a las comunidades autónomas.

En la reunión, indican desde el Ministerio, se han recogido impresiones y propuestas de las distintas regiones sobre esa actualización de los indicadores para medir los niveles de riesgo en los que se encuentra España respecto al coronavirus. El texto se llevará a Comisión de Salud Pública próximamente.

300 casos para riesgo alto

En la nueva versión del documento, el riesgo alto empezaría a partir de los 300 casos por 100.000 habitantes, en lugar de los 150 que están contemplados en estos momentos, mientras que el medio estaría entre 100 y 300. El muy alto estaría por encima de 500 en lugar de los 250 con los que se considera en la actualidad. La actualización también contempla un cambio de términos: de 'nueva normalidad' a 'circulación controlada' cuando se detectan menos de 50 casos por 100.000 habitantes a 14 días, frente a los 25 en los que está fijada en estos momentos.

Según datos aportados por Sanidad este martes, se han notificado 4.091 nuevos casos de covid-19, 2.793 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. La cifra total de contagiados desde el inicio de la pandemia asciende a 5.056.954 casos. La incidencia acumulada continúa su tendencia al alza y ya se coloca en los 88,65 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Además, se han registrado 29 fallecidos por coronavirus más. La cifra total de muertos por este virus en España está en 87.745 personas.

Madrid se desmarca

La propuesta de la Comisión de Salud Pública no cuenta con el visto bueno de todas las comunidades autónomas. Desde Madrid, su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, considera que "no tiene ningún sentido" el cambio. Para el titular del departamento madrileño, esa actualización "no va a aportar nada más", ni tampoco más tranquilidad a la población.

Desde la Consejería de Sanidad de Andalucía, sin embargo, indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que siempre han estado de acuerdo con que se modifique ese 'semáforo covid'. La región ve bien la iniciativa porque "van en consonancia" con sus parámetros, indican.

Otros indicadores para medir el riesgo

La incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes no es la única variable que se analiza para determinar el riesgo de un territorio. Se tienen en cuenta otros indicadores definitivos como la presión sobre los hospitales: pacientes hospitalizados o en camas de cuidados intensivos infectados por el virus.

Sanidad argumenta el cambio por la situación muy favorable y por los altos índices de vacunación

El cambio de parámetros del 'semáforo covid' se justificaría porque han bajado notablemente los casos de personas graves por la enfermedad y, también, los fallecimientos. Sanidad alude a los altos porcentajes de vacunación en nuestro país: más del 90 % de la población diana ya tiene las dos dosis.

La nueva actualización tiene lugar en un momento crítico con tensión en las comunidades autónomas ante el repunte de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas en España. La mayoría descartan aplicar nuevas restricciones durante la próxima Navidad.

Argumentan, precisamente, que la presión sobre los hospitales es baja y el número de vacunados, muy alto. Pero, insisten en la prudencia y, eso sí, varias ya estudian ampliar el uso del certificado covid para acceder a determinados eventos o lugares.

