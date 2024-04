El Niño amenaza con acelerar el derretimiento de la Antártida

Si las altas temperaturas globales debido a la crisis climática habían empezado a causar un inusual derretimiento de la Antártida, el fenómeno natural de El Niño podría ser el golpe de gracia. El calor que se ha acumulado durante 2023 en las aguas del Pacífico es capaz de atravesar las rápidas y frías corrientes de la Antártida y situarse debajo de la espesa capa de hielo, siendo así capaz de derretirla desde sus entrañas.

Así lo advierte un estudio publicado en Geophysical Research Letters que pone de manifiesto que los cambios atmosféricos provocados por la aparición de El Niño en El Pacífico pueden favorecer la llegada de aguas cálidas hasta este extremo del planeta.

Y es que cuando El Niño hace acto de presencia, las grandes tormentas que se generan en las regiones ecuatoriales se desplazan hacia el este. A medida que estos sistemas de tormentas cambian, provocan ondas atmosféricas capaces de viajar grandes distancias, del mismo modo que las olas pueden cruzar los océanos.

En apenas dos meses, estas olas de la atmósfera llegan al continente antártico, debilitando los vientos que soplan del este hasta la Antártida. A medida que dichos vientos se debilitan, las aguas cálidas encuentran un hueco para fluir hacia la plataforma continental y llegar hasta la base misma de las plataformas de hielo.

Esquema de cómo se va fundiendo la plataforma helada / antarcticglaciers.org

De hecho, en otras ocasiones en las que El Niño ha dominado el panorama climatológico del planeta, las plataformas de hielo de la Antártida occidental han ganado altura, pero han perdido masa. Esto se debe a que cae más nieve de baja densidad en la parte superior de las plataformas de hielo, pero fluye más agua cálida debajo de las plataformas, derritiendo el hielo más denso.

Cuando el agua del océano tiene una temperatura cercana a los 0 grados, estas plataformas de hielo pueden persistir durante mucho tiempo. De hecho, aunque a esta masa de agua se la denomina ‘cálida’, su calor es relativo: está sólo entre 1 y 2 grados por encima del punto de congelación, y el calor sólo calienta el agua de la plataforma continental alrededor de 0,5 grados.

Pero eso es suficiente, porque cuando las temperaturas suben, aunque sea un poco, el hielo se derrite desde abajo. Las plataformas de hielo antárticas están perdiendo la alarmante cifra de 150.000 millones de toneladas de hielo por año, añadiendo así más agua al océano y acelerando el aumento global del nivel del mar en 0,6 mm por año.

El Niño lo empeora todo

Los investigadores advierten que hacer predicciones sobre el comportamiento de El Niño no es fácil. “Tenemos pocas observaciones sobre la Antártida, y tenemos que entender que los factores climáticos no ocurren de forma aislada”, explican los autores en un artículo publicado en The Conversation.

El deshielo de la Antártida hace subir el nivel del mar / Pixabay

No en vano, las tormentas, las mareas y los grandes remolinos también pueden modificar las temperaturas del agua debajo de las plataformas de hielo. Por ello, para establecer estas conclusiones lo hicieron a través de modelos matemáticos que incluyeron un modelo de circulación oceánica global con los eventos de El Niño y La Niña.

Como era de esperar, cuanto más tiempo permanezca el agua tibia, más rápido se derretirá el hielo. Teniendo en cuenta que tanto El Niño como La Niña se están intensificando debido al cambio climático, las predicciones no son nada halagüeñas.

“Si esta tendencia continúa, como sugieren las proyecciones climáticas, podemos esperar que el calentamiento alrededor de la Antártida Occidental se intensifique aún más durante los eventos de El Niño, acelerando el derretimiento de las plataformas de hielo y disparando el aumento del nivel del mar”, revelan los autores del artículo, que advierten que este fenómeno puede acercar a la Antártida aún más cerca del punto de no retorno.

“Después de ese momento, el deshielo se aceleraría, lo que significa que el hielo comenzaría a derretirse de manera constante”, explica.

Estudio de referencia: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2023GL104518

..............

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es