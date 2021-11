Repunte covid-19: las comunidades descartan (por ahora) restricciones en Navidad

Sólo Euskadi ha anunciado que, desde este martes, adoptará nuevas medidas en los municipios con una alta incidencia.

La Comunidad Valenciana acelerará esta semana el proceso legal para implantar el certificado covid y Andalucía admite que más de medio millón de personas siguen sin inmunizarse y pide medidas más contundentes.

Los médicos aseguran que la situación es de "incertidumbre", sobre todo por los no vacunados.

Imagen de un paciente en una UCI de Castilla-La Mancha / Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha

Calma tensa entre las comunidades autónomas ante el repunte de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas en España. Con la Navidad y las reuniones familiares a la vuelta de la esquina, por ahora la mayoría descartan aplicar nuevas restricciones durante las fiestas. Argumentan que la presión sobre los hospitales es baja y el número de vacunados, muy alto. Pero, insisten en la prudencia y, eso sí, varias ya estudian ampliar el uso del certificado covid para acceder a determinados eventos. La última, la Comunidad Valenciana. Los médicos, por su parte, señalan que la situación es de "incertidumbre".

La subida de casos de coronavirus ha vuelto a poner en alerta a los gobiernos autonómicos. El Ministerio de Sanidad notificaba este lunes 9.798 casos y 43 fallecimientos desde el viernes. La incidencia del virus sigue subiendo en España y ya se detectan 82 casos por cada 100.000 habitantes. Una subida de casi 11 puntos desde el viernes.

País Vasco -con 174,37 puntos de incidencia- y Navarra - con 203,42 casos- ya se sitúan en riesgo alto, al superar los 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Unas tasas que no se registraban desde hace semanas y que pueden marcar la tendencia de cómo celebraremos las próximas Navidades. Pero, sobre todo, que avivan recuerdos dramáticos de unas fiestas, las de 2020, marcadas por una segunda ola, por las restricciones y la separación entre las familias.

Sexta ola de no vacunados

El escenario es completamente diferente, recuerdan los expertos y la situación tampoco es comparable a la que se está viviendo en Europa, donde los porcentajes de vacunación son muy inferiores a los de España y donde sí están inmersos en una auténtica sexta ola de no inmunizados. Aún así, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia(SEMG), existe "incertidumbre".

"Si el virus circula mucho, la posibilidad de que haya más positivos entre los vacunados está ahí y ya los estamos viendo", indica el doctor Armenteros

"Si el virus circula mucho, la posibilidad de que haya más positivos entre los vacunados está ahí y ya los estamos viendo", indica el médico. Además, alude al grupo de españoles que todavía se resisten a inmunizarse y a los más pequeños -menores de 12- para los que todavía no está aprobada la vacuna. Un plus, añade, es la alta relajación de medidas de prevención, "casi patológica" y, añade, en pleno invierno, lo que implica mayores riesgos por la estancia en espacios interiores.

En los centros de salud, relata, se están viendo casos de personas que con "procesos respiratorios acuden a trabajar o hacen vida normal" sin descartar si se trata de covid-19. Algo que, le sorprende, subraya, por la cantidad de pruebas diagnósticas que ahora existen para confirmar los casos positivos. "No valoramos el riesgo que todavía tenemos", añade Lorenzo Armenteros.

País Vasco y Navarra, en riesgo alto

Hasta el momento, sólo el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha anunciado que este mismo martes hará públicas nuevas restricciones para aquellos municipios con una alta incidencia por coronavirus tras haber superado este domingo los 150 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, una tasa que no superaba desde el pasado 14 de septiembre y que, según el ejecutivo autonómico, colocan a Euskadi en una situación de "transmisión tensionada" de la enfermedad, evidencian la tendencia al alza de los contagios y la necesidad de frenarla "cuanto antes".

En Navarra la posibilidad de aumentar las restricciones dependerá de los informes y datos de incidencia de esta misma semana

Una decisión que, sin embargo, al menos por ahora, no ha adoptado la Comunidad Foral de Navarra. "De momento", precisan a este periódico desde el Departamento de Salud. La posibilidad de aumentar las medidas restrictivas, que sólo afectaría a los espacios cerrados de uso público, está sobre la mesa, y dependerá de los informes y datos de incidencia de esta misma semana.

Según explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Alberto Pérez Martínez, secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad Foral, la consejera Santos Induráin ya se habría reunido con diferentes sectores, como el de la hostelería, para plantear la posibilidad de adoptar nuevas medidas ante el repunte de casos. Medidas, que señala el médico, apoyarían desde su sindicato con el fin de reducir una previsible presión asistencial. "Serán bienvenidas", indica. Por ahora, añade, la situación es de calma en los hospitales.

Andalucía, expectante

Desde otras regiones, como Andalucía, Comunidad Valenciana o Cataluña ya han avanzado que, por el momento, no prevén volver a aplicar restricciones de cara a la próxima Navidad. La mayoría lo justifica en la escasa repercusión de esos datos de aumento de contagios sobre los centros sanitarios. Baja con los datos sobre la mesa. Reconocen, eso sí, que se mantienen expectantes, pero prevén unas fiestas tranquilas. Así lo resumía este lunes el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre.

En la comunidad, con datos del lunes, 174 pacientes confirmados con covid--19 permanecían ingresados en los hospitales, de los que 31 se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. "Estamos en 44,5 casos por cada 100.000 habitantes, una tendencia claramente ascendente, pero que no lleva aparejada presión asistencial. No estamos preocupados, pero sí expectantes", señalaba el consejero en declaraciones a los medios tras descartar que, por el momento, la comunidad vaya a adoptar nuevas medidas.

El consejero andaluz apelaba a la tranquilidad y auguraba esa misma calma de cara al periodo navideño. Entre sus argumentaciones que la comunidad está en "nivel cero", que no se esperan cambios de nivel y que la incidencia acumulada está subiendo de forma "muy lenta", incidía. "No tenemos motivos de preocupación, porque el 91,2 % de la población diana está perfectamente vacunada", ha argumentado el consejero.

Las UCI miden la presión

En Cataluña, el consejero de Salut, Josep Maria Argimon, también ha descartado recuperar restricciones de aforo y horarios pese al repunte de casos. "Por el momento no tenemos constancia que esté sobre la mesa la aplicación de nuevas restricciones. El mensaje oficial hasta ahora es que no se plantearán si las UCI no superan los 100 ingresados por covid (estamos en 90). La presión hospitalaria sube de manera paulatina, aunque no se traduce en mayor mortalidad. Se habla de hacer más extensivo el uso del certificado de vacunación", indican a este diario desde el sindicato Metges de Catalunya (MC).

En Galicia, en la última reunión del subcomité clínico de la Consejería de Sanidad, celebrada el pasado viernes, se acordó solicitar este pase sanitario a los acompañantes de pacientes ingresados en cualquiera de los hospitales públicos. El certificado incluye tener la pauta completa de vacunación, pero también haber superado la enfermedad o tener una PCR negativa de las últimas horas. La medida se pondrá en marcha tras conseguir el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) que ya se ha manifestado a favor de ampliar la exigencia del certificado en los locales nocturnos.

Pasaporte covid

Precisamente, el repunte de casos ha impulsado a varias comunidades a poner el foco en en el pasaporte covid para participar en determinadas actividades, un requisito que actualmente está vigente para el acceso al ocio nocturno en los establecimientos catalanes y gallegos. Este lunes, el presidente valenciano, Ximo Puig, indicaba que, por el momento descarta volver a aplicar restricciones en la comunidad al tiempo que anunciaba que "se acelerará el proceso legal" para implantar ese pasaporte sanitario en determinados espacios para "animar a la vacunación y sobre todo, para proteger a la población que ha cumplido". En Baleares, este tipo de justificante es necesario, por ejemplo, para acceder a salas de fiesta o discotecas.

Andalucía ha vuelto a pedir un cambio legislativo para que el certificado de vacunación sea obligatorio para acceder a determinados lugares

"540.000 andaluces no se han vacunado, algunos por contraindicaciones, pero otros por desidia, por olvido o porque no comulgan con la vacunación", se quejaba el consejero Jesús Aguirre quien ha explicado que, en la última reunión del Consejo Interterritorial, celebrada la pasada semana, volvió a proponer a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "que había que darle una vuelta a ese tema de que el que no tiene código QR es porque no quiere; sería el momento de que hubiera un cambio legislativo para que el certificado sea obligatorio, como pasa en otros sitios".

Otras regiones, sin embargo, ya han anunciado que, no contemplan esa medida. Es el caso de la Comunidad de Madrid. Preguntado por las personas no vacunadas, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, indicaba que la situación es distinta a la de otros países donde sí se está registrando una verdadera epidemia de personas que rechazan inmunizarse frente al virus. Por eso, subrayó que por el momento no contemplan adoptar "medidas específicas" con este colectivo de insumisos.

En Madrid, de forma voluntaria, algunos colegios han empezado a pedir el certificado de vacunación de sus hijos

Sin embargo, según ha podido saber este diario, el ascenso de casos preocupa en diferentes ámbitos en esta comunidad. En el educativo, según ha podido constatar este periódico, ya hay colegios que están pidiendo a los padres, de forma voluntaria, que envíen a los centros el justificante de la pauta completa de vacunación de sus hijos.

