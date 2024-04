Conductor o titular: ¿Quién es el responsable de las multas de tráfico?

¿Cuál es la edad mínima que necesitas para conducir una moto de alquiler?

Las multas de tráfico son algo a lo que cualquier conductor está atento, porque además de una sanción monetaria podría significar una reducción en los puntos del carnet de conducir. A la hora de dejarle nuestro coche a alguien, siempre surge la misma duda. Si otra persona está conduciendo mi coche y recibe una multa, ¿es mi responsabilidad o la suya? Esto es lo que dice la Ley de Seguridad Vial.

Cuáles son las obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual

Estas obligaciones se encuentran recogidas en el artículo 11 de la ley. El titular de un vehículo tiene la obligación de facilitar a la Administración la identificación del conductor en el momento de cometerse una infracción, incluyendo el número de permisos de conducir que permita su identificación en el Registro de Conductores e infractores. Debe impedir la conducción del vehículo por quien no haya obtenido el permiso o licencia de conducción correspondiente.

En caso de que el titular comunique al Registro de Vehículos de Jefatura Central de Tráfico la identidad del conductor habitual del mismo, el titular queda exonerado de las obligaciones anteriores, que se trasladan al conductor habitual. Asimismo, estas obligaciones y la comunicación del conductor habitual corresponden al arrendatario a largo plazo del vehículo, si hay constancia de este en el Registro de Vehículos.

Quién es el responsable de una infracción

Cumplir con las obligaciones descritas anteriormente adquiere especial importancia, entre otros motivos, por estar estrechamente ligado a la responsabilidad por las infracciones cometidas, así como por la responsabilidad subsidiaria del pago de multas.

En este sentido debemos poner en relieve el artículo 82 de la Ley de Seguridad Vial, que establece que la responsabilidad por las infracciones recaerá directamente sobre el autor del hecho en que consista la infracción, el conductor del vehículo, salvo en algunos supuestos.

Más responsabilidades del conductor

El conductor de cualquier vehículo para que se exija el uso de casco por conductor y pasajero será responsable de la no utilización del casco por el pasajero, así como de que estos no cuenten con la edad mínima exigida. También será responsable el conductor por la no utilización de los sistemas de retención infantil. En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo, si tuviese designado un conductor habitual este sería el responsable, salvo que acredite la conducción de otro conductor o el robo del vehículo.

Responsabilidades del titular

Debemos prestar atención cuando la infracción cometida sea relativa a la documentación del vehículo, reconocimientos periódicos y su estado de conservación (sanciones por no haber presentado la ITV en plazo, por no constar contrato de seguro obligatorio en vigor, conservación de neumáticos o accesorios del vehículo…). En este caso el responsable será el titular, o el arrendatario a largo plazo en el supuesto de constar inscrito en el Registro de Vehículos; siendo imputable la infracción al titular del vehículo si no consta dicha inscripción.

También será responsabilidad del titular, o arrendatario a largo plazo inscrito, las infracciones por estacionamiento o impago de peajes, salvo se haya designado conductor habitual o se identifique al conductor responsable del hecho.