Violeta Mangriñán visita 'La Resistencia' y es cuestionada por su humor: "No es su mayor virtud"

Con gran popularidad en las noches de lunes a jueves, 'La Resistencia' se ha coronado como uno de los programas favoritos de la audiencia. Presentado por David Broncano, el show ha conseguido opacar y llevar a su terreno a aquellos seguidores de 'El Hormiguero'. Y es que el tono sarcástico y desenfadado de su línea es una de las claves de su éxito. El formato, que combina una especie de espectáculo “improvisado” junto con la entrevista al invitado, dónde se habla de todo menos de lo que promociona ha conseguido cautivar con gran facilidad.

En este último programa, ha sido la influencer y futura empresaria, Violeta Mangriñán la que ha visitado el programa, donde la hemos podido ver natural como siempre, porque a las cámaras ya está acostumbrada.

Violeta Mangriñán en 'La Resistencia'

La influencer ha dado un cambio completamente drástico en su vida. La conocimos en el programa de las mañanas de cuatro, 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde estuvo como concursante y posteriormente como tronista. Una faceta de la valenciana en la que la pudimos ver en todas sus facetas y donde tras salir del programa tenía pareja, Julen, concursante del mismo programa.

Después de eso, dejó a su novio en directo, tras conocer al que ahora es el padre de sus hijas en 'Supervivientes'. Desde entonces Violeta se ha convertido en toda una referente dentro del mundo de las redes. Tras dejar el mundo de la televisión y dedicarse a las redes, a estudiar y a sus hijas, la influencer ha dado mucho de qué hablar.

El humor de Violeta cuestionado por su pareja

Aunque la influencer confiesa ser graciosa y que es una virtud de entre todas las que tiene, su novio, asistente como público al programa, confesaba que eso no era verdad. "Su mayor virtud no es ser graciosa", confesaba su pareja. Confesaba que la influencer tiene muchas virtudes, pero que la de ser graciosa no es una de ellas. A la pregunta de Broncano sobre cuál era la virtud que la influencer sí que tenía, confesaba que, "Es muy trabajadora y como segunda virtud que tiene mucho carácter", algo que puede corroborar cualquier seguidor que haya seguido la trayectoria de Violeta en los últimos años.

El patrimonio de la influencer

Tras su paso por los diferentes programas, así como su casa en propiedad, campañas publicitarias y el negocio que está a punto de abrir, ha confesado que, "A mí Telecinco me ha dado muchas cosas". Aunque le costó confesarlo, finalmente se lanzó a la piscina y contestó a la pregunta que ya es una rutina en el programa, "Tengo casi el mismo dinero en patrimonio que personas me ven los stories de Instagram". "En patrimonio tengo más de un millón, en la cuenta del banco, no", confesó.