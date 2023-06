El 'Triángulo de la Pantaloneta' o cómo un error del GPS atrapa a grandes camiones en la sierra de La Rioja

El pasado martes, un camión con matrícula de Polonia estuvo a punto de seguir el camino que decenas de transportes de mercancías han seguido desde finales de 2015. El trayecto finaliza en un área de servicio fantasma que, según las indicaciones de varias empresas del sector, se ubica en la aldea de Turza, que pertenece al municipio riojano de Ezcaray. En esta pequeña pedanía, que únicamente pueblan ocho habitantes y diez casas, no hay en realidad ninguna gasolinera. Bañares, Posadas y Nestares marcan las fronteras de una zona de incidentes que ha sido denominada por los lugareños como el Triángulo de la Pantaloneta, en honor al nombre que reciben las bermudas en toda La Rioja.

"El primero se perdió por la carretera que sube a Bonicaparra o la que sube a la aldea de Turza", que son vías paralelas, detalla Diego Bengoa, que entonces era alcalde de Ezcaray y que en los últimos comicios ha sido reelegido tras un lapso de cuatro años de mandato del PSOE. "Cuando se le acabó la carretera, se quedó atrapado en medio del monte. Fue bastante curioso porque tuvieron que subir a ayudarle y pensábamos que era algo puntual. A los pocos días, se volvió a perder otro camión en la carretera que sube a la Cruz de la Demanda, y se quedó medio encajado en un puente porque la carretera se va estrechando", explica este primer edil, al que le pareció "sospechoso" el suceso. Se puso en contacto con la Guardia Civil para abrir ese camión por si llevaba una mercancía no permitida. Lo único que encontraron fueron mandarinas.

Una vecina de Ezcaray de origen ruso y su marido pararon días después a un tercer camión en el pueblo y estuvieron hablando con el conductor, que seguía, recuerda el regidor, "unas coordenadas que le daban desde su empresa para una estación de servicio que se supone que había en Turza". En los últimos años, los habitantes de esta área de La Rioja Alta han visto desfilar y vararse camiones de las compañías lituanas Girteka Logistics y Vlantana y de la húngara Waberer’s International. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA se ha puesto en contacto con ambas empresas, pero por el momento no ha recibido respuesta.

Tercer camión que se perdió en Ezcaray buscando una gasolinera fantasma en la aldea de Turza. / CEDIDA A EPE

Después de estos percances, llegaron unos cuantos más: en San Millán de la Cogolla; en el puente Canillas, de Posadas; de camino al monte San Lorenzo, el pico más alto de La Rioja; en la zona de Cobetia; o en Cirueña. Los tráileres se han quedado atascados en las estrechas calles de estos puntos de la geografía riojana. La leyenda de este territorio, propicio para el siniestro, se ha extendido por toda la región, hasta el punto de ordenar el que fuera director general de Carreteras en 2019, Carlos Yécora, ahora senador del PP por La Rioja, que se colocase una señal de Sin salida en la carretera que une San Millán de la Cogolla con Lugar del Río en español, inglés y ruso. Posteriormente, se instalaron varias señales más.

Pueblos de La Rioja afectados por los camiones que se han quedado atrapados en el 'Triángulo de la Pantaloneta'. / NACHO GARCÍA

Los tráileres se dirigen al litoral español. "Normalmente, suelen bajar a Valencia para el comercio de cítricos, pero no entiendo qué les hace bajar a Valencia por La Rioja, en vez de ir por la Autovía del Mediterráneo. Vienen hasta La Rioja, luego van a Madrid y después ya a Valencia... hacen cosas muy raras", dice Diego Bengoa, que contactó con la relaciones públicas de Girteka Logistics con el objetivo de que enmendasen el error lo antes posible. No tuvo éxito. "Entre que mi inglés no es muy allá y el de ella estaba también regulero...", se lamenta el regidor riojano.

"Al principio, no sabíamos por qué se perdían, pero, conforme va pasando más, le pedimos a un vecino ucraniano que hiciese de traductor cuando se perdiesen los camiones", sostiene Ismael Maestro, que será investido como alcalde de San Millán de la Cogolla, el más joven de La Rioja, pasado un minuto de la medianoche del viernes. Conforme se han ido sucediendo las conversaciones con los conductores, los habitantes de este histórico municipio han podido acotar las razones que dirigen a los tráileres hasta la sierra riojana. "El problema viene de que su GPS les marca que tienen que pasar por aquí. Ellos buscan una gasolinera que está en La Jonquera, pero cuyo nombre se parece al de la aldea de Turza. Ellos son gente de fuera, que no saben hablar español y que simplemente se dedican a conducir, por lo que no tienen ni idea de por dónde van", zanja Ismael Maestro.

Cuando les señalamos a los conductores dónde están y dónde tendrían que estar, a 600 kilómetros, se echan las manos a la cabeza" Ismael Maestro, elegido alcalde de San Millán de la Cogolla

Los camioneros de estas empresas del este de Europa "se fían cien por cien del GPS y por eso se desvían hasta esta zona", sin importar si el trayecto les lleva por una pista forestal, un camino de cabras o por la inabordable carretera que sube el monte San Lorenzo. "Cuando les señalamos a los conductores dónde están y dónde tendrían que estar, se dan cuenta de que se encuentran a 600 kilómetros del lugar que estaban buscando y se echan las manos a la cabeza", afirma el futuro regidor emilianense, que pide a las empresas que "actualicen el GPS para que no se produzcan estas confusiones".

CEDIDA A EPE

De la sorna a bordear la desgracia

A pesar de que se trata de incidentes que no se dan a diario, sí se repiten "recurrentemente", señala Maestro. Los vecinos del Triángulo de la Pantaloneta han aprendido a vivir con estos percances, e incluso tiran de "sorna" en alguna ocasión. "Ezcaray es un lugar para perderse", bromea el alcalde de este municipio de La Rioja Alta.

Noticias relacionadas

Sin embargo, la llegada de estos camiones viene a veces acompañada de ciertos sustos. El último se dio a principios de mayo de este año en San Millán de la Cogolla y "pudo acabar en tragedia", dice su futuro primer edil. "Era de noche, no había gente por la calle y nadie le podía indicar al conductor que se estaba equivocando. El tráiler pasó por la calle Mayor, donde hay un balcón que siempre se chocan los camiones, pero esta vez, en lugar de parar, se lo llevó por delante, junto con los cables del tendido eléctrico y se lio parda", relata.

Un camión atrapado en San Millán de la Cogolla se lleva por delante un balcón. / CEDIDAS A EPE

"Empezaron a saltar chispas por todo el municipio. Tuvo que venir un chico que vivía justo en frente con un extintor, porque estaba quemándose el refrigerador del camión, que en este caso llevaba yogures. Empezó a salir fuego... parecía que se quemaba el pueblo", rememora Ismael Maestro. Esta situación de cierto peligro no se suele dar, asegura, porque, cuando los camiones llegan a esta localidad de día, "no pasan por la calle principal y acaban en el monte, donde no le hacen daño al mobiliario urbano".