Sánchez, junto a Von der Leyen: "Europa estará con Ucrania hasta la victoria final"

Madrid. 03.07.2023. Reunión del Colegio de Comisarios de la UE. Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. / JOSÉ LUIS ROCA

Ucrania copa el arranque de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Ursula von der Leyen ha pedido en Madrid a Pedro Sánchez que impulse durante este semestre el acuerdo político para poder enviar más munición a Ucrania (el acuerdo Apoyo a la Producción de Municiones, ASAP, en inglés) ). Y que acelere para aprobar un paquete de ayuda de 50.000 millones de euros para el país invadido hasta 2027. El presidente español ha recogido el guante de la presidenta de la Comisión, y ha garantizado el apoyo. "Europa y Ucrania estarán juntos hasta la victoria final", ha dicho Sánchez. "El mundo entero debe tener claro que no vamos a retroceder ni un solo paso. Que la UE la va a apoyar durante la invasión, y luego en el período de paz".

Pedro Sánchez ha recibido este lunes en Madrid a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ambos han presidido una reunión del Ejecutivo con los comisarios europeos en Madrid. Los ministros españoles se han reunido con sus contrapartes bruselenses. Analizan las prioridades que ha fijado Sánchez para la presidencia española del Consejo de la UE (120 de los 360 dosieres aún abiertos en la UE, desde el Pacto de Migración a la reforma del mercado eléctrico). Sánchez preside el Consejo de la UE desde el pasado sábado 1 de julio.

Ambos han abordado la importancia de tomar una decisión sobre la candidatura de Ucrania a la Unión Europea. En octubre, la Comisión emitirá su "opinión" al respecto, un informe sobre la conveniencia de seguir adelante con el proceso de adhesión. Corresponde a España darle forma. En este sentido, Ursula von der Leyen ha apremiado a Pedro Sánchez (en caso de que siga en el cargo a finales de año) dé una respuesta rápida al dosier.

Sánchez ha lamentado el asesinato de Victoria Amelina, la escritora ucraniana víctima de un misil ruso en la ciudad de Kramatorsk.

"Consejo de ministros" de la UE

Sánchez ha recibido a Von der Leyen a las puertas de la recién inaugurada Galería de las Colecciones Reales, en la explanada de la Plaza de la Armería junto al Palacio Real de Madrid. Ambos se han saludado con un beso y se han dirigido hasta el lugar en el que se encontraban ya los miembros del Gobierno y los comisarios participantes en el encuentro, informa EFE. Luego han celebrado una suerte de consejo de ministros a la europea, la reunión del Colegio de Comisarios.

La visita del Colegio de Comisarios se adelantó a este 3 de julio para que no coincidiera con el adelanto electoral por sorpresa de las elecciones generales el 23 de julio. Esta es la quinta presidencia española de la Unión Europea. La última fue en 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero, y la próxima se estima para 2035.

No han venido todos los comisarios. Han faltado 9 de 27. El vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha culpado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la ausencia esos comisarios or su "burdo intento" de utilizar electoralmente "todo lo que venga de Bruselas", informa Europa Press. González Pons ha afirmado que las ausencias se han producido por "distintas razones" pero ha precisado que "la mayoría de ellas es no querer ser utilizados en la campaña electoral de Pedro Sánchez". Señala que no han acudido ni los vicepresidentes socialistas de la Comisión, ni la Comisaria Maragerthe Vestager, "rival" de Calviño para el BEI, ni el Comisario de Justicia, Didier Reynders. El eurodiputado y dirigente 'popular' considera que la presidencia española de la UE se está viendo "deslucida" en su comienzo debido a este hecho, ya que, según afirma se trata de un "récord" de ausencias al principio de una presidencia europea.

Pedro Sánchez ha evitado responder a las preguntas de los periodistas relacionadas con el ascenso de la ultraderecha en Europa por tratarse de una rueda de prensa institucional. La Junta Electoral Central multa cuando se usan actos de Estado para campaña electoral.

Presidencia marcada por la guerra

La inauguración la llevó a cabo Pedro Sánchez en Ucrania. Allí habló ante el Parlamento para garantizar que España hará todos los esfuerzos para empujar la candidatoria ucraniana a la UE. Esta presidencia está fuertemente marcada por la guerra, y de hecho se plantea como la primera del nuevo orden europeo. Se busca acelerar en la llamada autonomía estratégica abierta, es decir, garantizar que no hay dependencias en energía, suministros o Defensa. Sánchez también se ha visto con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

Bienvenidos a España, @vonderleyen y todo el Colegio de Comisarios.



Europa está llamada a jugar un papel relevante en el mundo y solo podemos desempeñarlo desde la unidad.



Nuestra principal ambición: acercar aún más la UE a nuestros conciudadanos.



Lo haremos conjuntamente. pic.twitter.com/mFbRq6PvcR — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 3, 2023

Cuatro ejes de la presidencia española de la UE

Cuatro serán los ejes de esa presidencia para el Gobierno: la reindustrialización de la UE y garantizar su autonomía estratégica abierta, avanzar en la transición ecológica y la adaptación medioambiental, impulsar una mayor justicia social y económica y reforzar la unidad europea.

Durante estos seis meses de presidencia española, se van a realizar decenas de reuniones informales de ministros de cada uno de los ramos, y un gran encuentro de jefes de Estado y de Gobierno en la Alhambra de Granada. También se celebrará allí en las mismas fechas de principios de octubre la reunión del Consejo Polítco de Europa, formado por los países del Viejo Contienente y asociados.

Entre los asuntos en los que se espera que se pueda avanzar durante los próximos seis meses se encuentra el Pacto sobre Migración y Asilo, la modificación de las reglas fiscales, la reforma del mercado eléctrico o la revisión del presupuesto comunitario para destinar más ayudas a Ucrania.

Recepción real

El Rey ha recibido este lunes en el Palacio de la Zarzuela al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de visita en Madrid por el arranque de la presidencia española del Consejo de la UE, que comenzó formalmente el sábado 1 de julio y durará hasta finales de año.

Noticias relacionadas

Felipe VI ha recibido a Michel en las escaleras de la puerta principal del palacio, para acto seguido, ya en el salón de audiencias, saludar al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a la secretaria general del Consejo de la Unión Europea y del Consejo Europeo Thérèse Blanchet, y al jefe de Gabinete del Presidente del Consejo Europeo, Frédéric Bernard.

Michel ya fue recibido el domingo en Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este lunes se verá con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con motivo de la visita a Madrid del colegio de comisarios, adelantada con respecto a la fecha inicialmente prevista para que no coincidiese con el arranque de la campaña electoral para las próximas elecciones generales.