Podemos se rearma en los territorios frente al proyecto de Yolanda Díaz

Ione Beñarra, Ada Colau y Yolanda Díaz. / EFE

Podemos intenta reagruparse en los territorios para contrarrestar el peso de Yolanda Díaz. El partido morado, que en los últimos años ha perdido una considerable fuerza en su estructura territorial debido a las purgas, las escisiones y el abandono de decenas de dirigentes desencantados, ha comenzado un periodo de tanteo para volver a atraer a sus filas a perfiles que en su momento salieron de Podemos. El objetivo es hacer músculo y fortalecer al partido de cara a las generales, pero también ante la más que probable negociación que tendrán que mantener con Yolanda Díaz en la construcción de su plataforma nacional.

La ministra de Trabajo ya ha hecho pública su intención de construir un proyecto distinto de Podemos y producto de alianzas con distintas fuerzas, en un intento por reconstruir el espacio a la izquierda del PSOE, que en los últimos años se ha visto fuertemente fragmentado por las turbulencias en las filas moradas. Díaz ya ha comenzado su labor de aproximación, de momento a nivel informal. Así, ha convertido a Ada Colau en la principal aliada de su entente. La alcaldesa de Barcelona, que lidera la confluencia catalana de los comuns, cuenta con total autonomía de Podemos, pese a concurrir con ellos a las elecciones, de manera que tiene libertad para defender el proyecto de Díaz sin que le suponga grandes problemas internos.

Pero los morados quieren adelantarse a los acontecimientos para evitar que Díaz provoque en el medio plazo un trasvase de cargos que, provenientes de la órbita morada, pasen a formar parte del proyecto de la gallega sin formar parte de la 'cuota' del partido. En Podemos, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, ya han iniciado contactos con dirigentes que pertenecieron a cúpulas territoriales de Podemos, y que salieron en los meses o años posteriores a Vistalegre 2, cuando tuvo lugar la ruptura definitiva del partido con la expulsión de la cantera errejonista y con el desembarco de líderes territoriales que ganaron aupados por la dirección. Un hito que supuso el comienzo de la descomposición de la formación, que ha perdido gran parte de su estructura territorial.

Irene Montero y Ione Belarra. / EFE

"Quieren reagruparse para tener más fuerza en la negociación con Yolanda Díaz", destacan cuadros que en su día ocuparon cargos orgánicos en la formación, y que ahora han sido contactados para volver a participar en la vida del partido. "Podemos está intentando meter en su estructura a dirigentes para que Yolanda Díaz no pueda integrarlos o que, si lo hace, no pueda hacerlo sin negociar antes con Podemos o sin entrar en conflicto con ellos", detallan. Una manera de "quitarle opciones" a la dirigente gallega y reducir drásticamente su margen de maniobra a la hora de formar su propia estructura política de cara a las elecciones generales.

Desde la dirección estatal de Podemos, atribuyen estos movimientos al nuevo ciclo iniciado con el mandato de Ione Belarra al frente del partido. "La consigna es atender a los territorios", detallan, "fortalecer la estructura territorial". "Necesitamos cuidar a la gente en los territorios para estar cada vez más asentados", continúan estas mismas fuentes, asegurando que esto se ha hecho tanto "trayendo a gente nueva como animando a volver a los que se fueron". En este sentido, apuntan a que la nueva dirección "han hecho más kilómetros en unos meses que Pablo Iglesias en toda la legislatura".

Desde Podem Valencia, también destacan el cambio que se ha producido en Podemos en las últimas semanas, desde la llegada de Héctor Illueca a la Vicepresidencia segunda de la Generalitat Valenciana. El dirigente, amigo personal de Pablo Iglesias y en sintonía con la secretaria general de Podem, la oficialista Pilar Lima, fue Director de la Inspección de Trabajo en el ministerio de Yolanda Díaz. Ahora, desde su llegada a la Comunidad Valenciana, ha trasladado a los suyos su deseo de unificar el partido morado en la región, después de las últimas turbulencias que se saldaron con la salida de una parte del Govern. En la formación se barajan ya nombres de perfiles 'rescatables', aunque estas intenciones todavía no se han traducido en hechos, al haberse cumplido poco más de un mes desde el desembarco de Illueca en la Comunidad.

Entre los perfiles a los que se han aproximado hay ex secretarios generales de federaciones territoriales, entre ellos está el de Nacho Escartín, que fue secretario general de Podemos en Aragón y continúa siendo diputado regional. Un cuadro que siempre mantuvo posiciones propias dentro de la organización y que finalmente fue depuesto, perdiendo en primarias frente a la candidata que contaba con el aval de la dirección estatal, Maru Díaz. A principios de mes, sin ir más lejos, participó en uno de los actos organizados por la formación después de permanecer en una discreta posición orgánica desde febrero de 2020, cuando fue depuesto de la Secretaría General de Podemos Aragón por un Equipo Técnico controlado por la dirección estatal, que impuso una gestora.

Otros dirigentes, que en su momento ocuparon cargos públicos y orgánicos en Podemos, cuestionan esta "carrera" que el partido le está "echando" a la vicepresidenta y desdeñan estos contactos: "Que te ofrezcan volver para intentar erosionar el proyecto de Yolanda Díaz no tiene sentido", destacan. "Más aún cuando la marca Podemos es un lastre y está todo quemado". "Me lo plantearía si me llamara ella [Díaz], pero no aceptaría una invitación de Podemos para que lo utilizaran en una negociación".

Díaz inicia la carrera por sumar aliados

Yolanda Díaz también ha iniciado contactos informales con algunas facciones de Podemos, en línea con el proceso de escucha iniciado este verano. Hasta el momento, la vicepresidenta ha mantenido discreción sobre los avances. Aunque sí anunció oficialmente su intención de crear este proyecto de país, pero con condiciones. “No le voy a poner yo el nombre, no creo que se trate de una suma de partidos ni una suma de egos. Sé que lo que estoy diciendo puede generar malestar”, aseguró en una entrevista en Cadena Ser. Después de afirmar estar "rodeada de egos", advirtió de que las pugnas internas podían llevar a su renuncia al proyecto: "Nunca me he peleado por estas razones ni lo voy a hacer, como suceda esto o exista ruido es probable que yo me vaya”.

Además del acto organizado en Valencia, adelantado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y los continuos contactos con algunos de los liderazgos más consolidados del espacio, como Mónica Oltra o Ada Colau, su principal aliada, la vicepresidenta también ha promovido acercamientos a distintas federaciones moradas, como la dirección de Asturias liderada por Daniel Ripa, que siempre se ha mostrado heterodoxo respecto a la línea oficial de la organización.

La ministra participó el pasado septiembre en la Universidad Popular Asturiana organizada por la federación de Podemos en la región, y más allá de la escaleta oficial, allí se reunió con varios dirigentes de la dirección, entre ellos el propio Ripa, pero también la que fuera eurodiputada Tania González Peñas, ahora líder de Cambiar Avilés. No fue la primera visita a este lugar desde que Diaz fuera designada como sucesora de Pablo Iglesias en el liderazgo del espacio. Ya en julio, la ministra de Trabajo viajó a la región para reunirse con Ripa, con las portavoces de Podemos en Xixon, Alejandra Tejón y Laura Tuero.

Díaz también también se ha aproximado a Podemos Cantabria, ota de las federaciones que se han descompuesto en la organización y cuya dirección fue sustituida por una gestora elegida por la dirección nacional. La ministra se ha reunido en las últimas semanas con su actual coordinador, Luis del Piñal y Mercedes González, secretaria de Organización, en un encuentro donde se puso de manifiesto las buenas sintonías con la vicepresidenta segunda del Gobierno. Esta región había sido una de las federaciones de Podemos que se vaciaron de cuadros, después de que la dirección interviniera las primarias regionales para apartar a la 'errejonista' Rosana Alonso y la sustituyera por un equipo técnico en la dirección.

Noticias relacionadas