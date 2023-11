Walt Disney, congelado

1 Se lee en minutos



Disney comprará a Comcast su participación restante en Hulu por unos 8.124 millones de euros.

Disney cumple 100 años. Aunque el centenario oficial fue el pasado 16 de octubre, la celebración se extenderá en todo lo que resta de 2023. También llegará a Canarias en forma de un espectáculo de proyecciones y bandas sonoras de las películas: "Magia y sinfonía", que tendrá lugar el 15 de diciembre en Gran Canaria y el 16 en Tenerife. En Madrid se instaló una exposición temporal en Nuevos Ministerios que no pude visitar debido al tremendo éxito que supuso: al intentarlo, el guardia de la puerta me informó de que había una cola de tres horas y se cerraría antes de que todo el mundo pudiera entrar.

Noticias relacionadas

Cuando fundó la empresa en 1923, Walt Disney no se imaginaría que iba a convertirse en una de las personas más famosas del mundo, protagonizando incluso una leyenda que asegura que permanece criogenizado desde su muerte en 1966, en espera de que la ciencia avance lo suficiente. La compañía ha desmentido esta hipótesis en numerosas ocasiones y ha asegurado que su cuerpo fue incinerado y sus cenizas enterradas en el cementerio de Forest Lawn en Glendale, California. Pero, si Elvis Presley está vivito y coleando en Hawái, según las teorías conspiratorias más clásicas, ¿por qué no iba a permanecer congelado el bueno de Walt?

En realidad, el verdadero origen de su éxito, el ratón Mickey Mouse, no vio la luz hasta 1928, en un cortometraje titulado 'Steamboat Willie'. Hay dos curiosidades en torno a este personaje que siempre me han llamado la atención: la primera es que su nombre original no fue "Mickey", sino "Mortimer", pero la esposa de Walt Disney sugirió con acierto la modificación. La segunda es que, inicialmente, fue el propio Disney quien prestó su voz –esa voz de falsete que todos recordamos– al personaje.