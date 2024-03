La advertencia de un vecino en el ascensor: "Convertiré esta comunidad en un infierno"

Un nuevo conflicto entre vecinos ha llegado a Twitter y los usuarios no se han hecho esperar. Los carteles entre residentes de un mismo edificio se están volviendo virales en redes sociales, por sus divertidos comentarios o las extrañas situaciones que denuncian.

En este caso, del que se ha hecho eco la cuenta de Twitter 'Líos de Vecinos (@LiosdeVecinos) es un cartel que se ha colgado en un ascensor de una comunidad de vecinos. El cartel inicial se ha colgado con el objetivo de que los vecinos vuelvan a tener cuidado con una información que ya ha dado uno de los vecinos al resto de su comunidad.

El problema de la comunidad de vecinos

Según ha manifestado el vecino en un cartel que ha colgado en el ascensor, había avisado uno por uno a sus vecinos con el objetivo de que no tiraran de la cadena entre unas horas concretas, ya que iban a realizar un cambio en la bajante de su casa. Tras su excursión por todas las viviendas de su comunidad y pensando que había quedado claro, estos no lo cumplieron, y alguien tiró de la cadena en su vivienda.

"Ayer avisé a todos los vecinos, uno por uno, de que entre las 9 y las 11 de la mañana de hoy no debían tirar de la cadena, porque íbamos a hacer un cambio en la bajante de mi casa. Si quien ha defecado a las 09:43, cuya mierda ha caído en mi cara, no aparece y se disculpa en las próximas 24 horas, convertiré esta comunidad en un infierno", escribía el vecino enfadado.

Por tanto, con cierto enfado, este vecino ha advertido a toda su comunidad sobre lo que pasará si no aparece el culpable de que la cayera mierda en la cara cuando pidió que no tiraran de la cadena. "Convertiré esta comunidad en un infierno".

El vecino había pedido algo tan simple como no tirar de la cadena durante dos horas. No sabemos si es algún despistado que aunque le avisaran se le olvidó y uso el retrete a esa hora porque no se acordaba. Por el contrario, también podemos pensar, que como en todas las comunidades de vecinos, se llevan mal algunos de ellos, y este lo ha hecho a sabiendas de que no lo tenía que hacer y lo ha hecho. Por el momento no sabemos si el culpable apareció, o si la comunidad de vecinos de verdad se convirtió en un infierno.