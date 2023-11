Un vecino le dedica 4 cosas con este cartel en la comunidad: "¡Piense en los demás!"

Coche mal aparcado en un garaje / Redes sociales

Un nuevo conflicto entre vecinos ha llegado a Twitter y los usuarios no se han hecho esperar. Los carteles entre residentes de un mismo edificio se están volviendo virales en redes sociales, por sus divertidos comentarios o las extrañas situaciones que denuncian.

En este caso, del que se ha hecho eco la cuenta de Twitter 'Líos de Vecinos' (@LiosdeVecinos) la responsable de poner el cartel ha sido un usuario que se ha encargado de subir dicha denuncia a sus vecinos en su cuenta personal. Una situación a la que le ha dado voz esta cuenta de Twitter.

La denuncia de un usuario a sus vecinos en Twitter por aparcar mal

Muchas veces aparcamos el coche en sitios donde no nos cabe realmente, lo que hace que personas como este usuario, no puedan aparcar en su plaza de garaje. Por ello, además habla de que ha habido alguna vez que otra que ha tenido que llamar a la grúa para que quiten el coche. Por el bien de su aparcamiento y por el bien del que aparca ha hecho una lista enumerando las razones por las que no deberías aparcar en ese hueco.

"Cuatro cosas":

"Si su coche mide más de 4 metros, aquí no cabe". "Si su coche mide 4 metros (o menos) y no sabe aparcarlo entre las líneas, esto no es su sitio". "Si Ud. no sabe aparcarlo ajustando las ruedas a la acera, tampoco es su sitio (impide mi giro al salir o al entrar)". "Hasta ahora lo he hecho poco, pero LLAMARÉ A LA GRÚA si no puedo entrar o salir; o si para hacerlo, tengo que rayar los laterales".

"Muchas veces no puedo entrar, o salir. Piense en los demás", ha confesado el chico en redes sociales. Por ello, ha hecho un llamamiento a todas esas personas que aparcan y no cumplen con el hueco necesario para que vecinos como el de esta denuncia puedan aparcar sin problemas.