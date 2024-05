La marca de Shiseido con ADN español

El grupo Shiseido cotiza en la Bolsa de Valores de Tokio y está incluido en el índice bursátil Nikkei 225, con una capitalización bursátil de más de 10.000 millones de euros. Cuenta con 117.378 accionistas, de los que casi el 40% son inversores internacionales, el 36% instituciones financieras y el 15,3% inversores particulares. «Por supuesto, una parte de ellos es toda la familia fundadora», aclara el actual CEO de Shiseido para Europa, Oriente Medio y África, Alberto Noé. «Luego hay accionistas destacados», como The Master Trust Bank of Japan, Mizuho Trust & Banking, el Banco de Nueva York, Northern Trust, Baillie Gifford & Co y BlackRock Fund Advisors.





Innovación, investigación y desarrollo más una milimetrada fusión de lo mejor de Oriente y de Occidente construyen la identidad del grupo, que preside actualmente Masahiko Uotani. Ya desde sus inicios, en 1872, cuando Arinobu Fukuhara, jefe de farmacia de la Armada japonesa, decidió inaugurar la primera farmacia en Ginza (Tokio), el propósito era combinar la filosofía oriental con la ciencia occidental para aportar un valor añadido a sus productos.





Shinzo Fukuhara, hijo del fundador, fue el primer presidente de la compañía en 1915 y creador de su logotipo original: una flor de camelia, símbolo que aún perdura como seña de identidad de la marca. Noé indica que dos de los puntos fuertes de Shiseido siguen siendo «la innovación y un alto nivel de calidad». «Eso significa -añade- que siempre cumplimos lo que decimos y que la calidad de todos nuestros productos es imprescindible para nosotros, uno de nuestros grandes valores».