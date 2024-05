Adiós a la Nutella: esta es la crema de cacao casera, deliciosa y saludable

Uno de los mayores manjares para los más golosos es la crema de cacao. Perfecta para untar en tostadas y bocadillos, para mojar frutas en ella o para incluirla en preparaciones de postres como en la cobertura de tartas y brownies, el chocolate es una gran delicia.

Sin embargo, muchas de las marcas más conocidas que venden este producto envasado incorporan demasiado azúcar para conseguir el típico sabor dulce. La alta proporción de estos edulcorantes y aditivos artificial en algunos de ellos supone un exceso calórico que puede resultar perjudicial para la salud. Si te apetece tomar una crema de cacao casera y además deseas aventurarte a probar esta receta tan fácil, que tiene menos grasa y un sabor riquísimo... ¡sigue leyendo!

Receta de crema de cacao sin azúcar

Tritura un paquete de avellanas tostadas. Para que nuestra preparación sea saludable, es mejor escoger unas que no estén fritas y que sean lo más naturales posible. No deben llevar sal, también por este mismo motivo y para que no estropee el sabor, que debe quedar dulce.

La mejor manera de machacarlas es con una picadora. Sin embargo, para no quemar la resistencia de la máquina y para conseguir la consistencia deseada, conviene parar cada pocos segundos, abrir la tapa y empujar hacia el fondo con una cuchara los trocitos que se hayan quedado adheridos al interior de las paredes, para que se triture por completo. Tras un ratito, simplemente con esta tarea y sin añadir nada más todavía, obtendremos una crema de color beige muy cremosa.

Después, hay que añadir cacao en polvo puro desgrasado. Es muy importante leer las etiquetas de los productos al comprar para asegurarse de que no contiene azúcares añadidos. También hay que incorporar 80 mililitros de agua y el edulcorante que más nos guste. Como opciones para endulzar, se puede emplear eritritol, panela, estevia u otros tipos, aunque un gran sustitutivo del azúcar refinado son los dátiles machacados.

Mezcla todos los ingredientes, bátelo hasta conseguir la textura deseada y... ¡Listo! Puedes almacenar durante algunos días la crema de cacao casera en un frasco en la nevera, pero ten en cuenta que, al no contener conservantes, no deberás tardar demasiado en consumirla.