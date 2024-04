El curioso truco para que las patatas fritas queden crujientes y saludables en la freidora de aire

Cuando freímos patatas lo primero que esperamos y deseamos es que queden crujientes, como si fueran elaboradas en un restaurante, pero desgraciadamente el resultado no es el que esperamos, suelen quedar aceitosas, grasientas y poco saludables. Sin embargo, hay un truco muy sencillo con el que pasarás de hacer patatas fritas blandas a unas increíbles patatas fritas crujientes y sobre todo saludables, ya que no llevan nada de aceite. Para ello solo necesitarás patatas y una freidora de aire.

El secreto está en la cocción

La patata es uno de los tubérculos más consumidos en el mundo. Tiene un alto contenido en azúcar y almidón, siendo este último componente muy importante a la hora de elaborar las patatas. Para que te queden crujientes el truco está en cortarlas y dejarlas a remojo un buen rato, ya que esto hará que el exceso de almidón disminuya.

No hay que dejarlas en agua normal, sino en agua alcalina, pues tiene un nivel de pH más elevado que el agua normal y además ayuda a prevenir enfermedades. De esta manera, se producirá una reacción química que hará que el tubérculo se descomponga rápidamente. También sirve bicarbonato de sodio, ya que tiene un alto nivel de pH. No es aconsejable realizar este proceso si vas a freír las patatas en una sartén o una freidora debido a la cantidad de aceite, pero en una freidora de aire no habría ningún problema gracias al horno resistente que tiene en su interior. El proceso sería el siguiente: