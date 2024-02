Este es el error que cometes al hacer un huevo poché

La cocina es uno de los pasatiempos que comparte gran parte de la población. Ya sea a un nivel amateur o más profesional, cuanto tenemos tiempo libre solemos experimentar con las técnicas más vanguardistas y así poder sorprender a amigos, familia o pareja.

No obstante, igual que es divertido que nos salgan determinados procedimientos a la primera, cuando no podemos hacer algo o nos cuesta más de lo habitual nos frustramos y tiramos la toalla. Pero, ¿te has puesto a pensar en lo que podrías estar haciendo mal?

Una de las elaboraciones que más se le suele resistir a la gente es el huevo poché o escalfado. No es un secreto que este haya aparecido en pruebas para los concursantes de programas de cocina del calibre de 'MasterChef', pues la técnica que se requiere para ello es muy específica.

Pero hay muchos consejos para hacer este proceso más fácil y poder disfrutar del huevo escalfado perfecto en una tostada de aguacateo tomate, típica de las cafeterías más refinadas de la capital. Si quieres saber cómo hacer el huevo poché perfecto, ¡sigue los consejos que te detallamos a continuación!

Estas son las razones por las que no te sale la elaboración

Los huevos poché se cuecen en agua caliente, por lo tanto, si has estado haciendo esta elaboración antes de que el agua rompiese a hervir, puede ser una de las razones por las que se te ha desperdigado por todos lados.

La temperatura óptima para el agua es de 80 grados, según los expertos. De la misma forma, para que la yema quede perfecta y con esa consistencia tan jugosa, el tiempo de cocción no debe exceder los 5 minutos.

Un truco que se utiliza en la cocina profesional es poner en el agua un poco de vinagre y remover hasta que se crea un pequeño remolino en el centro de la cacerola. Con esta forma podremos ver, incluso, cómo se va formando el huevo.

Por otro lado, si eres menos arriesgado, lo recomendable es poner en un vaso un trozo de papel film, sal y pimienta y verter el huevo. A continuación, haz un nudo y mete dentro de la cacerola la elaboración con el agua caliente durante un máximo de 5 minutos.

Cuando ya adquieras la técnica ideal para elaborar el huevo escalfado, podrás optar por usar procedimientos más vanguardistas. Sin embargo, de momento te tendrás que conformar con el truco del papel film para evitar desperdiciar huevos cada vez que los quieras incluir en tu desayuno, comida y cena.