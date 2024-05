Susto en 'Supervivientes' por el impactante desmayo de Blanca Manchón: "¡Tomadle el pulso!"

'Supervivientes: Tierra de Nadie' emitió en su entrega de anoche las imágenes más impactantes de lo que llevamos de edición. Blanca Manchón sufrió un fuerte desmayo tras haber estado dos horas pescando en el mar, causando una enorme preocupación entre sus compañeros. Al ver que eran incapaces de reanimar a la windsurfista olímpica, el pánico se apoderó de la isla mientras esperaban a que llegara el doctor.

Al salir del mar, Blanca se desplomó y quedó inconsciente durante varios segundos. "¿Blanca? ¡Que yo no sé qué hacer en estos casos!", exclamaba Laura Matamoros, visiblemente asustada por la escena que estaba presenciando: "¡Tomadle el pulso!". "¡Sácale la lengua!", pedía Gorka al ver que la deportista no reaccionaba.

Finalmente, Blanca abrió los ojos y empezó a toser, pero seguía sin poder reincorporarse. "Lleva dos horas en el agua pescando y no ha cenado, desayunado ni almorzado", explicaba Aurah. "Me pesa el cuerpo un montón", comentaba por su parte la concursante, con un hilo de voz, después de que llegara el doctor para llevársela en barca y hacerle las pruebas pertinentes.

En su regreso a la playa, ya recuperada, les explicó lo sucedido al resto de supervivientes: "He tenido un desvanecimiento, no me acuerdo de nada (...) ha sido un sobreesfuerzo, tengo que descansar un poquito pero estoy bien. Me han puesto bastantes bolsas de suero y la tensión ha ido remontando poco a poco".

En la gala de anoche, Carlos Sobera conectó con Blanca y subrayó la dureza del vídeo: "Son imágenes que impactan al verlas. Uno se asusta un poquito, porque se ve que tienes como espasmos después de perder el conocimiento". "Quiero felicitar a todos los compis, porque tuvisteis una reacción muy rápida y buena", destacó el presentador.