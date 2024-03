Qué son los 'paseadores de niños', el nuevo negocio que ha enfrentado a las 'influencers' con hijos

¿Te imaginas contratar a alguien para que saque a pasear a tus hijos como si de un perro se tratase? Lo cierto es que ya existe una empresa encargada de ello, y parece haber llegado pisando fuerte al mundo de las redes sociales. Un servicio para pasear a los más pequeños con correa, y que puedas dedicarte más tiempo a tí mismo, que influencers como Laura Escanes, deportistas como Ana Peleteiro o presentadoras como Tania Llasera, no han dudado en promocionar.

La empresa en cuestión recibe el nombre 'Paseadores de niños', y según escriben en sus plataformas, estamos ante "el primer servicio para sacar a los niños a la calle por ti. Escríbenos para contratar a uno de nuestros paseadores", publican en Instagram. Una iniciativa que algunas de las creadoras de contenido más importantes del panorama nacional apoyan abiertamente, aunque ha generado numerosos detractores.

Hablan de una campaña de marketing

Laura, Ana o Tania compartían en sus perfiles los beneficios de contar con un servicio como este para mejorar la vida familiar: "Te lo recogen en casa, y los puntos más importantes son Valencia, Madrid y Barcelona, en grupos de un máximo de 7 niños. Van a las zonas más verdes de la ciudad para que los niños tomen más el aire libre", señala. Si bien ellas mostraban su apoyo a la campaña, Violeta Mangriñán no dudaba en criticar la iniciativa que sus compañeras de profesión comparten.

La valenciana comenzaba diciendo que no le gusta "juzgar a ningún papá o ninguna mamá por lo que hacen", pero tras rechazar la propuesta de colaboración con 'Paseadores de niños' y que otras influencers la hayan aceptado, no ha dudado en pronunciarse. Mangriñán asegura que "rechacé la campaña como rechazo otras que involucren la imagen de mis hijas", dejando claro que le parece poco ético hacer uso de servicios como este. Existen otros usuarios que creen que se trata de una campaña de marketing para concienciar a la sociedad, en la que nada tiene de real el servicio en cuestión, pero la compañía todavía no se ha pronunciado al respecto.