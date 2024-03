Una 'influencer' española, dispuesta a hacer lo imposible por comprar un bolso en Hermés: "Problemas del mundo VIP"

Las redes sociales son lugar de polémica, donde todos los movimientos de nuestro creadores de contenido e 'influencers' se miran con lupa. Y es que, no es para menos. Los escándalos no hacen más que aflrorar con el tiempo, y las polémicas alrededor de perfiles con millones de seguidores, no proyectan una buena imagen de su trabajo. La última ha sido Natalia Osona, influencer residente en Andorra junto a su pareja, y que se ha visto envuelta en numerosas polémicas en lo relativo a su empresa o sus publicaciones en redes sociales.

La polémica tiene que ver con la firma de lujo Hermés, pues según Natalia compartió en su perfil de Tik-tok, ella viajó a París con la intención de adquirir su primer bolso Hermés, sin importar qué modelo compraba. El problema aparece cuando conoce la política de venta de la casa de lujo, que únicamente vendería bolsos de este calibre a clientes que tengan un historial de compra en Hermés.

Una inversión con la que beneficiarse

Dado que ella no había realizado ninguna compra en la firma de lujo, los dependientes de las boutiques no le ofecieron ningún bolso para que esta lo comprase, a pesar de haberse recorrido varios establecimientos. Sin embargo, fue en su tercera parada donde Natalia Osona consiguió hacerse con un ejemplar, y pagar miles de euros por obtener un exclusivo bolso de Hermés.

La polémica no sólo tiene que ver con la manera en que la influencer ha conseguido el bolso, pues numerosos usuarios la acusan de mentir, ya que no podría haber adquirido el bolso sin haber comprado nada en Hermés con anterioridad. La otra polémica que ha generado su vídeo está relacionada con su intención a la hora de comprar el bolso, que según ella asegura sería venderlo en el futuro a un precio superior. Los usuarios de Tik-tok aseguran que eso es precisamente lo que Hermés trata de evitar, ya que únicamente venden sus bolsos a un perfil determinado y las ventas de segunda mano devalúan la exclusividad del producto.