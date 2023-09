Este es el truco del romero para lograr que tu pelo crezca más y más fuerte

El agua de romero tiene muchas propiedades beneficiosas para fortalecer tu pelo y hacerlo crecer / Pixabay

El romero es conocido, además de por su buen aroma, para confeccionar perfumes y ambientadores, por sus beneficios antioxidantes, antisépticos, diuréticos, para la digestión, para paliar dolores musculares o menstruales, o para mejorar el aspecto de la piel o del pelo. Si quieres cuidar tu larga o media melena y mantenerla saneada... ¡anota este truco!

Dónde conseguir romero

Para comenzar debes hacernos con las ramitas de romero. Hay personas afortunadas que tienen la planta en casa, pero si no es tu caso, podrás adquirirlo fácilmente y a un bajo precio en la mayoría de supermercados. A veces se encuentra en macetas en la sección de plantas o de jardín, en grandes superficies, o ya cortado y aún fresco, colocado en bolsitas cercanas a la caja en otros establecimientos. También se puede conseguir en floristerías o en herbolarios.

Cómo preparar el agua del romero para el pelo

Hay muchos productos que toman extractos del romero y lo convierten en aceites o cremas. Sin embargo, en este caso, simplemente debes hervirlo, puesto que lo que utilizarás será ese agua de cocción. Pero antes hay que lavarlo adecuadamente para retirar la posible suciedad que haya podido acumular en la superficie, aunque sin frotar en exceso para no dañar la planta ni retirar parte de sus propiedades.

Entonces, pon agua a hervir en un cazo. La cantidad de agua dependerá de la longitud de tu cabello, deberás calcular la suficiente como para mojarlo entero en profundidad. Cuando haya alcazado la temperatura de ebullición, echamos varias ramas de romero (3 o 4 son suficientes, aunque incorpora alguna más si tienes una gran cantidad de pelo) y bájalo a fuego medio-bajo. Mantén la planta sumergida en el agua durante 20 minutos. Después, cuela las ramas para retener el agua de la cocción. Si obtienes demasiada cantidad y, tras echártelo, sobra, puedes guardar en la nevera el resto de la preparación para otro día.

Como debes aplicarte el agua de romero

Echa en un cuenco el agua de cocción de romero para que te resulte más fácil manipularlo. También puedes verterlo en un spray para pulverizar. Procede a echártelo en el cabello. Incide especialmente en la raíz. El propósito es que penetre en el cuero cabelludo, por lo que puedes masajear en círculos. No te lo aclares para dejarlo actuar. Si vas a querer lavarte el pelo, se recomienda esperar unas 6 horas como mínimo antes de hacerlo, para no anular el efecto del agua de romero. Por ello y por comodidad, se aconseja aplicarlo por la noche, ya que durante las horas de sueño nos tocaremos y moveremos menos el cabello. Es importante ser constante y repetir la aplicación diaria durante un tiempo, puesto que esmerarse únicamente un día no supondrá grandes cambios para nuestro pelo.

Beneficios del agua de romero en el pelo

Por sus propiedades revitalizantes y antioxidantes, el agua de romero estimula el crecimiento capilar, puesto que activa la circulación sanguínea del cuero cabelludo. Así, el cabello crece más fuerte, tiene una textura más resistente, se mejora la densidad y se reduce su caída. Esta dilatación de los capilares induce a los folículos a activarse, por lo que el pelo crece más deprisa. Además, el agua de romero regula la cantidad de sebo naturalmente presente en la raíz, para reducir el exceso. Hay muchos productos que contienen aceite de romero porque fomentan estos beneficios, pero su consistencia grasa no es adecuada para todo tipo de cabellos. Por ello, se utiliza este truco, puesto que el agua no te engrasará la piel ni el cuero cabelludo.

Hay herboristas que alegan que el romero es un tinte natural para cabellos oscuros, ya que sus pigmentos recubren el color gris o blanco, y que contribuye a la prevención de las canas.

No obstante, se debe tener en cuenta que ninguna sustancia es milagrosa. Hay una parte genética que no siempre se podrá cambiar y otra, que depende del cuidado rutinario y de la atención que le prestes a tu pelo. Si dudas, lo mejor es dejarse aconsejar por profesionales de peluquería y, en este caso, también de herbolario.