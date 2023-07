¿Cómo ahorrar espacio en tu maleta?: este es el truco / Pexels

El verano está a la vuelta de la esquina y con ello las vacaciones. Aunque este sea uno de los momentos más esperados del año, a la hora de hacer la maleta puede resultar algo frustrante que todo lo que queremos llevarnos no nos quepa. Aun así, este problema tienen una fácil solución y un truco de lo más sencillo que te librara de tu mayor preocupación antes de irte de viaje. Además, con este truco ahorras espacio en tu maleta y te evitarás pagar el suplemento extra por tu equipaje.

Cambia de posición tu maleta

Hay muchos trucos para poder ahorrar un espacio extra en la maleta, pero lo que pocos saben es que la clave se encuentra en la posición en la que se colocan los artículos dentro. A la hora de hacer la maleta, lo ideal es que la coloques de manera vertical. De esta manera, meterás tus prendas en esta posición y te permitirá ahorrar espacio y que más prendas te ocupen un menor espacio.

Para conseguirlo, el proceso es fácil. Puedes poner tu maleta apoyada en una pared e ir colocando la ropa doblada, amontonando las prendas una encima de las otras. Parece algo fácil, pero el cambio que produce es bastante grande, ya que en el mismo espacio que tenías antes, podrás meter el doble de ropa.

Pero no solo te permite meter más prendas, sino que es incluso más cómodo y fácil a la hora de sacar la ropa. Muchas veces cuando viajamos y llegamos a nuestro destino, nos olvidamos por completo del minucioso orden que habíamos utilizado para que entrara todo bien en la maleta, y sacamos las prendas que vamos necesitando cada día sin pensar. Al hacer la maleta en vertical, es mucho más fácil sacar las prendas manteniendo el orden y sin desdoblar las otras, ya que cuando se acaben las vacaciones, no tendrás que invertir tu tiempo en preocuparte por tu equipaje. Con este tip podrás ahorrar tiempo y espacio y hará que hacer la maleta no sea una tarea pesada. Además, toda tu ropa llegará a tu destino de lo más ordenada.