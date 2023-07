Cuáles son los peligros al descongelar alimentos en verano

Con la subida de las temperaturas proliferan las bacterias y hay que tomar algunas precauciones para descongelar alimentos. / XAVIER GONZÁLEZ

En verano, con la subida de las temperaturas, la conservación de alimentos es un elemento importante a tener en cuenta para evitar riesgos para la salud. Las bacterias se reproducen con mayor facilidad en ambientes de temperaturas altas, por lo que, entre otras cuestiones, hay que prestar especial atención a la descongelación de alimentos. Una descongelación inadecuada puede aumentar la presencia de bacterias y provocar intoxicaciones alimentarias y enfermedades gastrointestinales.

Por este motivo es importante seguir algunas recomendaciones como estas a la hora descongelar alimentos en verano:

1. No descongelar a temperatura ambiente

Una de las principales tentaciones a evitar es descongelar a temperatura ambiente, porque las posibilidades de que se multipliquen las bacterias son mayores. Siempre lo más recomendable es planificar con tiempo y permitir que la descongelación se produzca dentro del frigorífico, que reduce las posibilidades de multiplicación de las bacterias.

Es recomendable no descongelar a temperatura ambiente para evitar la proliferación de bacterias que pueden provocar intoxicaciones. /

2. Descongela a través de procesos seguros

Si no puedes descongelar en el refrigerador porque no has podido planificar la descongelación con suficiente antelación, puedes recurrir a otros métodos seguros alternativos a hacerlo a temperatura ambiente, como usando el microondas en modo descongelación o con la inmersión del alimento en agua caliente, método conocido tradicionalmente como 'baño maría'.

3. Descongela por separado

Cuando tengas que descongelar varios alimentos es mucho más seguro hacerlo por separado. De esta forma, si alguno de los alimentos es contaminado por alguna bacteria, se evita la contaminación cruzada y es mucho más sencillo detectarlo. Siempre es recomendable utilizar recipientes herméticos o bolsas de plástico para mantener los alimentos separados en el congelador.

4. No te confíes: inspecciona antes de consumir

Incluso si has utilizado un método seguro para descongelar, la contaminación bacteriana puede llegar a producirse, por lo que antes de consumir un alimento descongelado es recomendable inspeccionarlo y verificar su apariencia, olor y textura. Ante cualquier anomalía o sospechas, es recomendable descartar el alimento para evitar gastroenteritis y otras enfermedades digestivas.

5. Evita volver a congelar

Es necesario evitar volver a congelar los alimentos que son descongelados para evitar comprometer su calidad y aumentar el riesgo de contaminación. Lo que no es tan arriesgado, en el caso de los alimentos crudos descongelados, es refrigerar una vez cocinados durante unos días.