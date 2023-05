Cómo leer mensajes de Whatsapp sin que otros lo sepan

¿Sabes que puedes leer mensajes de WhatsApp sin que la otra persona lo sepa? El mejor método es para usuarios que tengan Android, ya que por lo general no les sale la notificación completa o casi completa en la pantalla bloqueada de su teléfono como pasa con los móviles de iOS. Esto lo podrás hacer con los widges de WhatsApp. Unos widges donde podrás leer los últimos mensajes que recibas, pero que no se marcarán como leídos para la otra persona que haya enviado estos mensajes.



/ Whatsapp

Esta es una de las opciones más recomendadas. Existen algunas otras como leer los mensajes desde las notificaciones (aunque como hemos dicho antes, no podrás leer las notificaciones al completo), utilizar el modo avión y leer el mensaje es otra de las formas para que no se vea que lo has leído.