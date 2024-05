Cuando el patrocinador vale más que la tradición: los 13 logos de HP en el irreconocible Ferrari azul de Sainz

Hay relaciones de patrocinio deportivo que resultan icónicas. En la Fórmula 1, una de las más reconocibles es la asociación que mantuvieron Marlboro y Ferrari hasta que en 2006 la legislación impidió que la marca de Philip Morris siguiese siendo patrocinadora. Marlboro, que también patrocinó con éxito a McLaren, nunca se fue del imaginario del 'Gran Circo'. Sobre la Scuderia pesó la acusación de hacer publicidad subliminal de la tabacalera años después del veto. La asociación con el rojo Ferrari era perfecta, al revés del impacto visual que ha generado el último patrocinio con HP, cuyo logo aparece hasta 13 veces en el Ferrari que correrá el GP de Miami.

Del Real Madrid a Ferrari: la fuerte apuesta de HP por el deporte

El pasado 24 de abril, el equipo italiano anunciaba un acuerdo de patrocinio con la tecnológica estadounidense, que recientemente se convertía en el primer patrocinador en aparecer en la manga de la camiseta del Real Madrid. La apuesta de HP, cuyo presidente y CEO es el español Enrique Lores, está haciendo una apuesta a lo grande por el marketing deportivo. La asociación con el conjunto madridista es un golpe de efecto como lo ha sido aparecer en el monoplaza más icónico de la parrilla, en los monos y lo que es más importante, en el nombre.

En todos los canales oficiales ya figura 'Scuderia Ferrari HP', un 'title sponsor' que reemplaza tres años después a Mission Winnow, la fórmula que encontró Philip Morris International para mantener su asociación con Ferrari. El contrato con HP se estima en 100 millones de dólares anuales, en un escalón similar al que Red Bull tiene con Oracle, y superior a los 70 millones anuales que acordó con el Real Madrid. Pero lo más complicado de un patrocinio no es el importe, la clave está en cómo se asocian marca y producto hasta el punto de producir una sinergia.

Ferrari ya había anticipado que para el GP de Miami de este fin de semana estrenaría un diseño propio con el que dar a conocer su nueva asociación comercial. El particular SF-24 fue desvelado antes de los primeros entrenamientos libres y se ha convertido para los aficionados en el juego de las diferencias. En concreto, 13, el número supersticioso de veces que aparece el logotipo de HP en el coche. En los pontones, los alerones, el morro... No hay parte que no haya sido serigrafiada con el círculo azul de la tecnológica, que lógicamente produce un efecto contraste con el rojo clásico de la Scuderia.

Así intentó sortear Ferrari las prohibiciones de patrocinio con tabacaleras. / DESIGNBOOM

La justificación histórica del Ferrari azul de Sainz y Leclerc

Conscientes del impacto visual que supondría, en Ferrari han vestido el cambio con un manual de identidad visual y propósito. Así, han bautizado al nuevo SF-24, que también tiene partes azules para adecuar la transición, como 'Blue-tiful'. Un juego de palabras para resaltar su 'belleza'. "El GP de Miami será recordado en la historia de nuestro equipo. En Florida vamos a celebrar nuestra historia con una decoración única, redescubriendo dos colores que forman parte de nuestra historia. Además, nos complace dar la bienvenida a nuestro nuevo socio HP", dijo Fred Vasseur, director de Ferrari, sobre las novedades estéticas del monoplaza.

Mientras que la presencia de HP será duradera, merced a un acuerdo multianual, el azul, que aparece en dos tonalidades en el SF-24, será temporal. La justificación histórica está en varios episodios y protagonistas en la historia de Ferrari. Por ejemplo, Alberto Ascari utilizó en su mono y casco un azul celeste durante sus mejores años en la Fórmula 1 en los que se proclamó bicampeón (1952 y 1953). Su elección tenía un componente de cábala.

Otros pilotos como Niki Lauda, John Surtees o Chris Amon también emplearon el azul en sus monos, como sucederá con Leclerc y Sainz. Estos ejemplos se corresponden con el 'Azzurro La Plata', la gama más clara de la paleta que decora el Ferrari en el GP de Miami y que también es el color nacional de Argentina. El otro componente cromático es el 'Azzurro Dino', más oscuro. Fue utilizado hasta la adopción en 1974 del rojo como color único de las vestimentas de los pilotos. Pero claro, se trata de un uso en los pilotos, no en gran parte del vehículo como sucede con el SF-24 del GP de Miami.

La "pesadilla azul" para los aficionados de Ferrari

El 'Azzurro Dino' también se ha empleado en algunas versiones de Ferrari 'de calle', siempre bajo pedido. De hecho, una de las colecciones más exclusivas de 'cavallinos', que posee un multimillonario de Oriente Próximo, está pintada exclusivamente de este color. La elección cromática y los diseños propuestos para el gran premio que se celebra en EEUU tienen una reminiscencia de la estética que empleaba la mítica serie 'Miami Vice'.

A los argumentos históricos hay que sumar una efeméride como el 70 aniversario del desembarco de Ferrari en territorio estadounidense. Porque detrás de un cambio estético hay una corriente multimillonaria. La Fórmula 1 hace tiempo que dejó de ser un Mundial de carreras para convertirse en un gran evento de marketing y ventas.

Por ello, la marca de lujo italiana ha organizado con motivo del GP de Miami la Cavalcade International, evento de conducción para los amantes de la marca, reducido, como no podía ser de otro modo, a 70 unidades. Lujo a raudales mientras los aficionados de Ferrari piden que la "pesadilla azul" solo dure hasta Imola, santuario de Ferrari, y a donde viajará la F1 después de EEUU para el Gran Premio de Emilia-Romaña.