El Ayuntamiento de Madrid modifica el proyecto de la Ermita del Santo sin contar con los vecinos

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado este lunes que llevará al próximo Pleno municipal de abril una modificación "puntual" del plan general para el ámbito de la Ermita del Santo, en el distrito de Latina, que reduce la edificabilidad, disminuye la altura de las torres y aumenta las zonas verdes y los equipamientos. Según señala el Consistorio, el nuevo proyecto es "el resultado de un proceso de escucha a los ciudadanos"; sin embargo, los vecinos del barrio aseguran que no se han puesto en contacto con ellos en ningún momento y que llevan más de un año sin querer reunirse con ellos.

La modificación del plan general contempla la creación de 548 viviendas, espacios libres de convivencia, 16.814 metros cuadrados de zonas verdes y 6.380 metros cuadrados de equipamientos. Tal y como ha informado el área de Urbanismo Medio Ambiente y Movilidad en una nota, esta intervención permitirá "obtener casi un 70% del suelo público en favor de los ciudadanos" y revitalizar la zona gracias a "un urbanismo eficiente, con más vivienda, zonas verdes y equipamientos ahora inexistentes".

La vivienda protegida en este entorno alcanzará el 29% de la edificabilidad residencial, por encima del mínimo legal del 10%. La mayor parte de este porcentaje, señala el Consistorio, tendrá un "precio limitado". Este modelo de vivienda, no previsto anteriormente, pasará a ser el mayoritario de la vivienda protegida en este espacio. Asimismo, se enlazará el parque de La Ermita del Santo con el de Caramuel con un paseo de 60 metros de ancho y el ámbito quedará conectado a Madrid Río mediante calles peatonales.

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Carabante, ha insistido en declaraciones a los medios esta mañana en que "se han recogido las expectativas de los vecinos, que lo que pedían eran más equipamientos, más zonas verdes y una menor edificabilidad". Según Carabante, que ha avanzado que prevén poder comenzar las obras antes de que acabe el año, esta actuación permitirá transformar una zona "en decadencia" en "un nuevo entorno más sostenible y amigable".

Recreación del nuevo proyecto para el ámbito de la Ermita del Santo. / Ayuntamiento de Madrid

No a la recalificación de los terrenos

De acuerdo con el área, el nuevo proyecto atiende a las demandas vecinales frente a la anterior propuesta, planteada por el anterior equipo de Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, y que "contó con más de mil alegaciones". Se ha "dado respuesta a la reducción de la edificabilidad (6.200 m² menos), se generan 2.000 m² más de equipamientos y las torres, además de alejarse, se reducen los pisos de 28 alturas como máximo a 23", subrayan desde Urbanismo.

Los vecinos, sin embargo, no lo ven así. "No tenemos información alguna de lo que ha modificado el Ayuntamiento, así que no debería ir presumiendo ni de transparencia ni de proceso de escucha a los ciudadanos", critica Álvaro Domínguez, portavoz de la plataforma 'No al pelotazo de la Ermita del Santo'. Los residentes del paseo de la Ermita del Santo quieren la "no recalificación" de los terrenos, no "un blanqueamiento de un proyecto sin sentido solo pensado para especular con la vivienda", subraya Domínguez.

Consideran que el centro comercial actual, erigido dentro de los terrenos deportivos, es "viable, pero que "llevan años abandonándolo a propósito para justificar su codicia y avaricia de recalificación", denuncia Domínguez, que se muestra muy crítico con la "escasa información" publicada en la prensa y con la falta total de comunicación con los afectados. Asimismo, señala que la protección pública de las viviendas a la que hace alusión el Ayuntamiento "no es tal", sino que se trata en realidad de "una subvención a los promotores para que determinadas viviendas estén contenidas por debajo de precio de mercado y que, al cabo de 15 años, queden liberadas y pasen al mercado libre".

Se trata de un ejemplo más de un modelo de gestión que pone el dinero público "en los bolsillos de promotoras y constructoras, no en la gente que lo necesita", lamenta el representante de la plataforma. Por todo ello, anuncia que van a celebrar próximamente una Asamblema vecinal "para informar al barrio de esta nueva infamia".