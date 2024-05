Salvador Illa: "¿Desde cuándo aprender inglés va contra el catalán?"

Salvador Illa (La Roca del Vallès, 1966) tiene clara la hoja de ruta que llevará a cabo su Govern si consigue ser president. Defiende que en estas elecciones solo hay dos caminos: continuar con "el bloqueo, la confrontación y el retroceso en servicios públicos" o abrir una nueva etapa de "diálogo, pacto y colaboración", lo que resume en su lema: "unir y servir".

¿Cuáles son las tres primeras cosas que hará si logra ser president?

Un decreto de emergencia ómnibus para agilizar todas las infraestructuras para luchar contra la sequía y ejecutar inversiones importantes en materia de riego agrícola. También el nombramiento de un comisionado del autogobierno con el encargo de hacer una auditoría de servicios públicos. Y, en el ámbito de la seguridad, la creación de una comisaría general de la mujer para tener una mirada integral sobre la violencia machista.

¿Se tendrían que relajar las restricciones por sequía con las lluvias de estos días?

En esta cuestión he sido siempre muy prudente y he apoyado las medidas del Govern. Sí he sido crítico cuando se ha querido culpabilizar a los ayuntamientos o cuando se ha pensado que la sequía debía comportar un decrecimiento económico. No haré campaña con esto, toca decidirlo al Govern.

¿El PSC avalará el decreto sobre los alquileres de temporada?

Lo estamos estudiando, pero me parece bastante inapropiado tomar medidas de este tipo en plena campaña electoral cuando has estado 10 años gobernando.

Su programa electoral defiende que hay que reforzar el inglés en la escuela. ¿Y qué hay que hacer con el catalán?

¿Desde cuándo aprender una tercera lengua va en contra del catalán? Es un enriquecimiento. Además, lo primero que tienen que responder [Pere] Aragonès, [Carles] Puigdemont, [Quim] Torra y [Artur] Mas es qué han hecho para evitar el retroceso del uso del catalán. ¿Y qué se ha hecho en materia audiovisual? He visto algunas actitudes de ERC y de Junts intentando hacer política con el catalán, y ese es el peor error que se puede cometer para defenderlo. Para nosotros, la promoción del catalán tiene que depender de Presidencia, para darle un carácter más transversal. Y con eso no quiero decir que la consellera Natàlia Garriga [de ERC] no haya hecho un buen trabajo. Todo lo contrario.

¿Qué dificultades prevé para pactar la nueva financiación que defiende?

Ningún acuerdo de financiación es sencillo e inmediato. Gestionemos lo que tenemos, desarrollemos el Estatut, cuyas previsiones sobre financiación han pasado el filtro del Constitucional y recogen la creación de un consorcio tributario paritario dentro de la Hacienda catalana. Esto puede gustar más o menos, pero es ley y debe cumplirse. No será fácil crearlo, contará con resistencias aquí y allá, pero debe crearse y puede acabar recaudando todos los impuestos en Cataluña. También hay que acabar con la competencia fiscal, yo no estoy de acuerdo con que seamos los terceros en aportar recursos y los catorceavos en el reparto. Cualquier presidente diría que tengo razón, hay que corregirlo.

La falta de acuerdo desde Cataluña sobre algunas inversiones, por ejemplo, sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat, ¿ha repercutido en ese desequilibrio entre lo que aporta y lo que recibe?

Sí. Por incapacidad de decidir aquí, hay inversiones que no se llevan a cabo. No se había visto nunca que el president de la Generalitat trabajara para que no llegue dinero para el aeropuerto o que estemos 30 años para decidir el trazado del cuarto cinturón. No comparto el hecho de contraponer la construcción de nuevas infraestructuras al respeto al medio ambiente, es un planteamiento equivocado, se puede hacer con criterios medioambientales rigurosos. Hay que tener el coraje de decidir, no puede ser que se pare por una pancarta.

Los independentistas aseguran que igual que dijo 'no' a los indultos y la amnistía, y acabaron pasando, lograrán el referéndum. ¿Qué les responde?

Que no, porque divide. Creo, honestamente, que la sociedad catalana no está en esta posición. La gente me pregunta por la sequía, por la educación, por la sanidad, por la vivienda y por la seguridad. La gente está por que volvamos a ser económicamente potentes y no por el referéndum.

Usted ha esquivado el cuerpo a cuerpo con otros candidatos, pero... ¿Esto va de pasar página o de restitución?

Va de abrir una nueva etapa. Hay dos caminos: continuar como hasta ahora, con el bloqueo, la confrontación, el desencuentro y el retroceso en servicios públicos; o uno nuevo de diálogo, pacto y colaboración. Unir y servir. El primer camino es la parálisis, y ya tenemos suficiente; el segundo es avanzar.