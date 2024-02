"Casi la mitad" de alumnos de las FP sanitarias de Madrid ya tienen plaza de prácticas

El plan de choque puesto en marcha por la Comunidad de Madrid para solucionar el problema de la falta de plazas para las prácticas de las FP sanitarias parece estar dando frutos parciales. Y es que, a 15 días de comenzar el plazo para la realización de las mismas, cerca de la mitad de los alumnos de los centros públicos de la región ya tienen una plaza asignada para poder cursar sus módulos de Formación en el Centro de Trabajo (FCT), según el consejero de Educación de la Comunidad, Emilio Viciana.

Tal y como ha explicado el consejero en la Asamblea de Madrid celebrada este jueves, el Gobierno regional está trabajando con los centros educativos y sanitarios y “casi la mitad de los alumnos que estaban pendientes de conseguir plaza ya las tienen y se van obteniendo más cada día”. Asimismo, se contempla la posibilidad de que los estudiantes que en marzo aún no tengan una plaza asignada, puedan cursar sus prácticas “en un periodo posterior, sin necesidad de volver a matricularse”.

Centaneres de estudiantes de estos ciclos llevan en huelga desde el pasado 19 de enero para denunciar que, si no consiguen plazas para cursar las prácticas obligatorias, no podrán obtener su titulación este año. Entre sus reivindicaciones, los alumnos de los ciclos sanitarios demandan más plazas en la Formación Profesional de la Comunidad, al tiempo que exigen al Gobierno regional prácticas para todos los estudiantes de la FP pública, así como un decreto que garantice dichas prácticas a la actual ministra de Sanidad, Mónica García.

Polémica con el cobro de las prácticas

Según los afectados, la principal causa de la falta de plazas se debe a que los hospitales priorizan a los alumnos de los centros privados, que pagan por cada uno de ellos. Asociaciones como la plataforma FP sin Prácticas, junto con PSOE y Más Madrid, denuncian que los alumnos de la FP privada acceden con prioridad a prácticas en hospitales gracias a que sus centros formativos están pagando 500 euros a los centros madrileños.

En su comparecencia de ayer en la Asamblea regional, Viciana explicó que los hospitales de gestión indirecta son “perfectamente libres” de hacer los convenios formativos que consideren oportunos y, por tanto, cobrar las prácticas de Formación Profesional (FP), porque el acuerdo que tienen con el Gobierno regional es “asistencial” y no “formativo”.

“Mucho me preocupa que no se estén fijando en hospitales públicos y se estén hospitales de gestión indirecta con los que tenemos un convenio asistencial y no formativo, en cuyo caso, son perfectamente libres de hacer aquellos convenios que estimen conveniente”, afirmó Viciana en respuesta al diputado socialista Esteban Álvarez, quién había dicho previamente que los convenios formativos reflejan que se exige el pago de 500 euros para acceder a prácticas.

En este sentido, el consejero aseguró que “sobre esos pagos continua sin constarnos nada” y reclamó a Álvarez que aporten “pruebas de esos pagos de 500 euros”, porque a la Consejería de Educación y a la de Sanidad no les consta en sus investigaciones ningún pago en ningún centro público. “Hágannos llegar la documentación y haremos las investigaciones convenientes”, subrayó Viciana.

Por parte del grupo de Más Madrid, la diputada Beatriz Borrás criticó que los centros de gestión indirecta puedan cobrar estas prácticas porque cree que “no están compitiendo en igualdad de condiciones si los de la privada tienen acceso a prácticas y los de la pública no”.