Los alumnos de las FP sanitarias públicas de Madrid, sin plazas para prácticas a falta de un mes

"Nunca tres palabras: 'No hay plazas', se repitieron tantísimo en mi cabeza. ¿Y ahora qué?", lamenta la carta abierta difundida por estudiantes de ciclos de Formación Profesional (FP) de la rama sanitaria de centros públicos de la Comunidad de Madrid para denunciar que, a falta de poco más de un mes para el inicio del periodo de prácticas, no hay plazas disponibles para ellos en ningún hospital ni centro sanitario de toda la región.

Se trata de "otro ataque más a la educación pública", asevera Raúl Baratas, estudiante de Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría en el IES San Juan de la Cruz de Pozuelo de Alarcón y portavoz de los estudiantes movilizados. Por el momento, más de 800 alumnos de nueve centros distintos se han puesto en huelga para reclamar una solución urgente para esta situación, de la que se declaran "hastiados". Reclaman el "derecho a acabar su formación".

El problema, explica Baratas, "es que cuando nuestros tutores van a los hospitales públicos, e incluso a los privados, a pedir plazas para poder hacer las prácticas, les dicen que no hay porque van por delante de nosotros los alumnos que vienen de los centros privados" que, denuncia, "pagan a los centros sanitarios por cada alumno suyo que haga las prácticas con ellos".

La falta de plazas pone a todos estos estudiantes en una posición muy delicada: "Las FCT (Formación en Centros de Trabajo) son un módulo obligatorio, por lo que, si no hacemos las prácticas, no podemos titularnos", lamenta el representante. Si el problema no se resuelve antes del próximo mes de marzo, que es cuando comienza el plazo para realizar las prácticas en los distintos ciclos de FP, cientos de personas no van a poder completar sus estudios este curso. Además, se verán obligados a volver a matricularse, con el coste añadido que supone y sin la seguridad de que no se repita el problema; así como a retrasar un año la consecución del título y su incorporación al mercado laboral.

Los estudiantes afectados en la asamblea celebrada este viernes para organizar sus reivindicaciones. / Imagen cedida - Huibin Deng

La Comunidad asegura estar buscando una solución

Los afectados culpan de esta situación a la Consejería de Educación, "que es quien saca los ciclos en los centros públicos y, por consiguiente, la que tiene la responsabilidad de asegurarnos que tenemos sitios donde poder hacer nuestras FCT", y a la Consejería de Sanidad, "que es la que se está negando a firmar convenios con Educación para que nosotros podamos acceder a los hospitales y centros sanitarios públicos".

Las administraciones señaladas aseguran estar trabajando para encontrar una solución antes de marzo. "Estamos en ello", trasladan fuentes de Educación, que achacan las "dificultades" al "fuerte incremento en la demanda de estos estudios y a que los hospitales tienen que compaginarlas con las de otros programas como el MIR, una situación que también se da en otras comunidades". Pese a ello, la consejería se está "reuniendo tanto con los directores de centros educativos sostenidos con fondos públicos que las imparten, como con la Consejería de Sanidad para buscar fórmulas que permitan incrementar el número de plazas disponibles", explican.

Un mensaje compartido por los responsables de Sanidad, que afirman que "estamos trabajando por nuestra parte con Educación para ver si podemos realizar mejoras antes de marzo, que es cuando deben empezar sus prácticas los alumnos". Más allá de este problema, "llevamos largo tiempo instando a que se creen más plazas que palíen la carencia de profesionales sanitarios", añaden. "Necesitamos más plazas, no solo para cubrir la tasa de reposición, sino para ampliar la prestación sanitaria en sí", detallan los responsables sanitarios del Gobierno regional.

Un problema que afecta a más ciclos de FP

La realidad descrita afecta principalmente a los alumnos de ciclos sanitarios, pero no solo a ellos. De acuerdo con Barata, en su instituto de Pozuelo, que fue el primero en iniciar las reivindaciones y movilizar al resto de centros, "los compañeros del ciclo de Administración se encuentran con el mismo problema, por lo que parece que se está haciendo extensivo a otras titulaciones".

A la espera de ver si las intenciones del Gobierno autonómico se concretan en una solución a tiempo para los centenares de estudiantes cuya titulación está en el aire en estos momentos, la oposición también ha movido ficha. Más Madrid ha registrado una propuesta en la Asamblea para, por un lado, ampliar de forma urgente las plazas destinadas a las FCT en el sector público, "especialmente en la rama sanitaria", y, por otro, para establecer criterios que prioricen a los alumnos de los institutos públicos en los convenios con los centros sanitarios de titularidad pública.