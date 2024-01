Cibeles y el Gobierno se enzarzan por la tala de árboles en Atocha

Hace tiempo ya que el arbolado de Madrid se ha convertido en una ficha más del tablero político, uno de los varios focos del sempiterno enfrentamiento entre el PP madrileño y el Gobierno que caracteriza la presente legislatura. Choque que esta semana vive un nuevo episodio después de que el lunes se iniciasen las podas de varios ejemplares en el Paisaje de la Luz, zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por las obras de ampliación de la L11 de Metro.

Ya desde el domingo, el inminente inicio de las talas en el entorno de la estación de Atocha movilizó a cerca de un centenar de personas para protestar por el "arboricidio" autorizado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El lunes, tras el nuevo revuelo generado, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, afirmó ante la prensa que las obras afectarán finalmente a 29 árboles, en vez de los 51 iniciales, entre ellos cuatro cedros del Himalaya de más de 20 metros, catalogados como árboles singulares por el Ayuntamiento de Madrid.

Al día siguiente, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como ya hiciera hace dos semanas, envió una carta a Almeida y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, instándoles a detener las talas. En dicha misiva, el ministro lamentaba la cancelación a última hora de la reunión telemática que iba a mantener con ambas administraciones esa misma mañana, recordaba que la Unesco podía acabar eliminando el Paisaje de la Luz de la lista de Patrimonio Mundial y pedía la paralización de las actuaciones hasta poder reunirse y acordar cómo proceder.

Reunión con el Ministerio de Cultura y recado a Ribera

Una petición que, por el momento, ha sido escuchada. En una entrevista concedida el martes, el regidor madrileño anunció que se reunirá con el Ministerio de Cultura el próximo 30 de enero para este asunto y la compatibilidad con la protección de la Unesco. "Me parece que por una cuestión de cortesía y respeto institucional debemos reunirnos con el Ministerio de Cultura", aseguró Almeida.

El regidor municipal aprovechó también para extender la invitación al encuentro a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que horas antes había manifestadoque "sigue a la espera" de que Almeida acepte su invitación para "trabajar juntos". "Ni podas agresivas ni talas injustificadas con soluciones alternativas. Más vale cortar el tráfico en un carril que ver caer árboles maduros que tardaremos décadas en recuperar", publicó Ribera en su cuenta de X (anteriormente, Twitter).

Asimismo, Almeida recordó que también se han talado 247 árboles en Atocha por obras de Adif y ha destacado el "respeto al arbolado" de la ciudad de Madrid, que tiene que ir de la mano de la ejecución de infraestructuras necesarias. "La Línea 11 de Metro es imprescindible. La ampliación de la estación de Atocha es necesaria para la ciudad de Madrid. Y eso implica que haya afección al arbolado", remató el primer edil.

Puente anuncia que solo talarán "un árbol" en Atocha

Los del Paisaje de la Luz no son los únicos árboles de Atocha sobre los que pende la amenaza de desaparición: la ampliación de la propia estación, dependiente del Ejecutivo central, contempla la eliminación de 247 árboles. O contemplaba. Y es que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha informado de que, finalmente, solo se procederá a la tala de un árbol para las obras de la estación pasante de Atocha, evitando así la tala de 246 árboles.

Según compartió el ministro el mates en su cuenta de X, esta decisión es el resultado de un "exhaustivo estudio" llevado a cabo por Adif, responsable del proyecto, que ahora trasladarán al Ayuntamiento de Madrid para que dé su autorización. "Finalmente solo talaremos un árbol, pues conservarlo no es posible", remata la publicación, que va acompañada de fotos y datos del estudio, así como de la foto del árbol que se verá afectado.

Puente ha salido así al paso de las declaraciones del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, que el lunes aseguró que el Gobierno municipal no va a autorizar la tala de 247 árboles en Atocha por las obras de Adif en la estación, ni ninguna otra tala que solicite el Ejecutivo de Pedro Sánchez, hasta que la ministra Ribera manifieste “estar de acuerdo” con el derribo de esos árboles.

Respuesta que no ha gustado nada al alcalde madrileño, que este miércoles ha considerado que no "es serio" que el ministro de Transportes elija su cuenta en X, en la que tiene bloqueados a muchos, entre ellos a él mismo, para anunciar que no se talarán árboles en Atocha. "Entiendo la política desde la seriedad y desde el rigor, y me parece que transmitir una decisión de esas características desde una cuenta en una red social que además tiene bloqueadas innumerables personas, entre ellas yo, es poco serio", ha expuesto Almeida desde Fitur.

"La política no consiste en enviarse mensajes a través de Twitter, sino en hablar entre las administraciones y comunicarse. No hemos recibido ninguna comunicación de lo que dice el ministro. Seguimos teniendo el mismo papel que nos envió Adif, donde pide talar 247 árboles", ha añadido el regidor municipal, antes de preguntarse si los 247 árboles de marras "van a desaparecer de donde están en estos momentos".