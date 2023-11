Almeida deja a la oposición fuera del acto institucional del 25N: "Es una censura intolerable"

Como cada año, el Ayuntamiento de Madrid ha celebrado este viernes un acto institucional por el Día Internacional contra la Violencia de Género, el 25N. Como cada año, aunque con un matiz: el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha vetado por primera vez a los grupos de la oposición. Una decisión que no ha sentado nada bien entre los grupos de la izquierda, que han tildado de "censura" y de "totalitarismo" a la decisión del primer edil. Ni en Vox, que se ha unido a las críticas por quedarse fuera, acusando al PP de querer monopolizar el acto.

"Desde que se celebra el 25N, en el acto institucional intervienen todos los grupos políticos. Este año Almeida ha decidido silenciarnos, según acabamos de saber", señaló ayer la portavoz de Más madrid, Rita Maestre, a través de su cuenta de X (antes, Twitter). Esta mañana, antes de la inauguración del acto, ha denunciado de nuevo los hechos, asegurando que es "la primera vez en los ochos años que lleva celebrándose este acto que no vamos a poder hablar". En la misma línea, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha criticado este viernes que se trata de "un acto de totalitarismo y una censura interolerable que los partidos políticos que representamos a una mayoría de vecinos y vecinas de Madrid no podamos tener voz en este acto".

Por su parte, la concejala de Vox en el Ayuntamiento, Carla Toscano, también se ha sumado al rechazo de la izquierda ante la censura al resto de grupos. "No vamos a tener voz en el acto que organiza el Ayuntamiento de Madrid porque el alcalde Almeida ha considerado que es un acto solo para el Partido Popular", ha echado en cara la concejala. "El Ayuntamiento no es solo el PP, no es solo Almeida, sino que somos todos los grupos que formamos parte del Ayuntamiento". La edil de la formación verde ha aprovechado para condenar la violencia contra las mujeres, sin olvidar por ello "la violencia que supone el feminismo".

"No nos van a callar"

Además de en las agrias críticas contra la medida tomada por Almeida, Maestre y Maroto han coincidido también en afirmar que no van a ser silenciadas. "Almeida quiere ponernos una mordaza, que nos callemos y que no se oigan las voces feministas dentro del Ayuntamiento de Madrid", ha subrayado Maestre, que ha prometido que "se oirán fuera", incluyendo en la manifestación prevista para este sábado. Un recado que Maroto ha compartido también ante la prensa antes del arranque del acto: "Lo que le quiero trasladar al señor Almeida es un mensaje muy claro: no nos van a callar".

De acuerdo con la concejala del Grupo Municipal Socialista, la explicación que les han trasladado desde el Consistorio es que "no se quiere politizar este tipo de actos". Por su parte, desde Más Madrid aseguran que ellos no han recibido ninguna explicación y que se enteraron de la decisión ayer por la tarde al recibir la escaleta del acto. "Almeida ha dicho públicamente que el protagonismo es de las mujeres y que no debemos politizar, pero directamente con los grupos no han hablado", explican fuentes del grupo.

Almeida reivindica el protagonismo de las mujeres y critica a la izquierda

En respuesta a todas estas críticas, el alcalde madrileño ha reivindicado que deben ser las mujeres y sus testimonios las protagonistas del acto institucional por el 25N. En declaraciones a los medios tras el minuto de silencio celebrado este viernes antes del acto, en el que sí han estado presentes los representantes de los distintos grupos municipales, Almeida ha criticado que estos solo quieran sus "15 segundos de gloria".

Desde la explanada frente al Palacio de Cibeles, el regidor popular ha defendido que "los grupos municipales podemos hablar 365 días del año, y este es el día en el que deben hablar precisamente aquellas mujeres a las que homenajeamos, que son las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia, a las que queremos dar voz, a las que queremos que sean protagonistas exclusivas de este día, a las que han sufrido la violencia", ha defendido el alcalde de Madrid.

Seguidamente, el regidor popular ha reprobado duramente el "nivel político de la izquierda" y ha afirmado que las críticas ratifican que el Consistorio ha tomado la decisión correcta: "Si quien por no tener hoy la palabra dice que soy un dictador, un autoritario y un tirano, lo mejor es que no tenga la palabra. Sinceramente lo pienso". Ahondando en ello, Almeida ha calificado de "asombroso" que las líderes de la oposición sean "tan egoístas, de manchar este acto, de manchar el testimonio que nos van a dar dos mujeres hoy aquí, porque sencillamente no puedan hablar durante tres minutos".

Terminado el minuto de silencio en la plaza de Cibeles, Almeida ha presidido el resto del acto en el interior del Palacio de Cibele, acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y por el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández. La campaña municipal de este año está dirigida a visibilizar la violencia machista en la adolescencia con el objetivo de concienciar a este colectivo de especial vulnerabilidad sobre esta lacra. Y es que, a pesar de los cambios sociales y las campañas de concienciación, las agresiones sexuales protagonizadas por menores y adolescentes siguen en auge en España. Solo en 2021, con datos del Instituto Nacional de Estadística español, frente a 3.196 adultos condenados por delitos sexuales, hubo 439 menores de edad, un 12,6% más que el año anterior.