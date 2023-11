"Madrid es más bonita en bici, pero no es una ciudad que lo facilite"

Isabel Ramis, fundadora de Muevete en Bici por Madrid, en la calle Arturo Soria, donde demanda que se cree un carril bici.

3 Se lee en minutos Alex González



Es periodista de profesión y lleva desde el año 2009 con el blog mueveteenbiciporMadrid.com tratando de acercar a los ciudadanos la posibilidad de utilizar la bicicleta en la capital. Mientras la vida se lo permita seguirá tratando de convencer a la sociedad y las instituciones de que es una manera de moverse de forma sostenible que además destaca por sus beneficios para la salud.

P.- ¿Desde cuándo monta en bicicleta por la ciudad de Madrid?

R.- Desde 2005 que llegué a Madrid coincidió que dejé de fumar y no quería engordar. Empecé a ir en bici al trabajo tras ver a una chica circular por la glorieta de Rubén Darío y me di cuenta que desde que iba en bicicleta llegaba antes y no engordaba. Empecé con el blog porque quería que lo viese todo el mundo y dejasen de vivir engañados.

P.- ¿Es Madrid una ciudad hecha para facilitar el movimiento a través de ese medio de transporte?

R.- Madrid es mucho más bonita en bicicleta, aunque no es una ciudad que lo facilite.

P.- ¿Cuál es la zona de la ciudad más accesible para un ciclista urbano?

R.- Toda la ciudad porque no es tan peligrosa como la gente cree, yo demando más carriles bici en cuestas arriba o grandes avenidas. No sabría indicar una zona concreta porque depende de los gustos de cada uno, pero se puede ir por toda la ciudad.

Isabel Ramis, fundadora de Muevete en Bici por Madrid, en la calle Arturo Soria, donde demanda que se cree un carril bici / Alba Vigaray

P.- ¿Debería el medico recetarnos ir en bicicleta al trabajo?

R.- Me pregunto por qué no lo hacen, me encantaría que lo hiciesen al igual que contra el tabaco o para animarnos a vacunarnos. Si nos dicen que hay que hacer deporte, llevar una vida sana y una dieta mediterránea por qué no añadir ir en bicicleta. Los adultos no tienen atascos, no hay tanto absentismo laboral, y los empleados no perderían tanto tiempo. El problema es que no hay una industria de la bicicleta potente detrás para mover campañas de concienciación. En Madrid se puede ir y podría pasar como en Copenhague que es silenciosa porque no hay atascos.

P.- ¿El mayor beneficio es quizá también el de desconectar de la tecnología mientras ejercemos de ciclistas?

R.- Al final ganas en todos los sentidos, desconectas del estrés y haces ejercicio.

P.- ¿Siente que falta mayor ambición en políticas en favor de la bicicleta?

R.- Claramente, no hay intereses económicos detrás porque el lobby ciclista es muy poco poderoso.

Isabel Ramis, fundadora de Muevete en Bici por Madrid, en la calle Arturo Soria, donde demanda que se cree un carril bici / Alba Vigaray

P.- ¿Se siente escuchada por las instituciones en estos últimos años?

R.- No he estado tan guerrera últimamente porque he tenido tres hijos, pero tras el covid ha venido un momento buenísimo para haber impulsado este tipo de políticas porque desde Bruselas solamente hacen recomendaciones. Da igual la ideología del gobierno pero que animen a fomentar la bicicleta.

P.- ¿Cuándo fue la última vez que se reunió con alguien del equipo de gobierno?

R.- Hace dos años estuve por última vez en el Ayuntamiento de Madrid de manera formal porque pedimos una serie de aparcamientos que han puesto y pedimos la ejecución del carril bici de Castellana de manera insistente ya que no habían empezado.

Noticias relacionadas

P.- ¿Seguirá con esta lucha?

R.- Siempre que la vida me deje seguiré, porque llevo una bici incluso tatuada en la muñeca. La gente lo ve como algo gracioso, como un juguete o solo un deporte, pero fomentando la bici resuelves muchos problemas de golpe. Trato de fomentarlo en los trabajos, los colegios o entre los médicos para que entre todos lo consigamos.