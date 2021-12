Las empresas cancelan en Madrid sus reuniones navideñas pero los empleados no

Los hosteleros de Madrid cifran en un 20% las cancelaciones de más de 40 personas promovidas por las empresas, pero reconocen que no habrá mesas vacías porque esas decisiones se traducen en un incrementan de reuniones de compañeros de trabajo en grupos más pequeños.

Ayuso mantiene su política de "no cancelación" para los madrileños pero acata las órdenes de Génova y no celebrará la cena prevista para este jueves con su grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid.

Cena de Navidad en un restaurante. / Elisenda Pons

"Donde manda patrón, no manda marinero". Así sentencia Isabel Díaz Ayuso que no celebrará la esperada cena del grupo popular de la Asamblea de Madrid, prevista para este jueves, tras las indicaciones recibidas por Génova para que la formación suspenda todos los encuentros prenavideños de los próximos días por el incremento generalizado de la incidencia del Covid-19. A pesar de verse obligada a acatar lo que pide la dirección de su partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue defendiendo que lo mejor "no es la política de cancelación" y que su gobierno sabe lo que hace cuando no apuesta por más restricciones.

Aunque en su formación no parece que quieran hacerlo mucho caso, los datos que manejan los hosteleros apuntan que las grandes empresas sí quieren evitar responsabilidades y riesgos pero que la ciudadanía, al menos la madrileña, sí apuesta por seguir esa máxima y no cancelar sus costumbres estas fechas.

"Según nuestros datos, cerca de un 20% de las empresas que tenían previstas comidas o cenas de Navidad de más de 40 personas ha cancelado sus reservas en los últimos 20 días. Sin embargo, estas bajas se cubren con grupos más pequeños de compañeros de empresa", afirma Juan José Blardony, director de la Asociación de Hosteleros de Madrid. Es decir, que los aforos seguirán completos en los restaurantes y locales de Madrid.

Reservas compulsivas en terrazas

La incidencia del Covid-19 en la Comunidad ha ido creciendo paulatinamente en las últimas semanas. Según los últimos datos recogidos por la Consejería de Sanidad, en apenas esta última semana, entre el 7 y el 13 de diciembre, el número de pacientes hospitalarios al día ha crecido un 27% (464 el pasado martes frente a los 592 de ayer) y el de pacientes de UCI un 11% (de 133 a 148). Con estos datos, la "precaución" es la causa principal de las cancelaciones, según la información que manejan en la Asociación de Hosteleros, pero creen que tanto "la tranquilidad que se intenta trasladar desde las instituciones madrileñas" como las medidas que se han adoptado en los distintos locales son también el motivo por el que los ciudadanos continúan haciendo reservas aunque sea para grupos más pequeños.

De hecho, "las reservas en terrazas se producen de manera compulsiva", apunta Blardony, igual que el año pasado. Además, recuerdan desde la asociación, las empresas creen que así "reducen los riesgos de un brote que puedan afectar a un grupo amplio de su plantilla", lo que podría poner en riesgo la actividad por las necesarias cuarentenas, mientras que los grupos burbuja de equipos hacen que los potenciales contagios sean más fáciles de controlar.

Algunos expertos creen que es mejor que las reuniones se celebren en restaurantes que en domicilios, donde las medidas de prevención se olvidan con más facilidad

Los sanitarios consultados advierten de que seguir con las medidas de precaución es la mejor fórmula para las reuniones navideñas. "Hubiese sido recomendable solicitar el pasaporte covid o el resultado de los test de antígenos para estos encuentros", afirma Juan González Armengol, jefe de Urgencias del Hospital Carlos III, pero ante esa negativa, cree que es mejor que la gente se reúna en espacios que mantienen un cierto control de las medidas, como los restaurantes, para que no proliferen las reuniones en domicilios o botellones donde el descontrol y la ausencia de medidas son mayores. De hecho, reconoce el esfuerzo que han hecho muchos empresarios del sector hostelero, que han asumido "una carga de responsabilidad y esfuerzo" adaptando sus locales.

Sin cambios a la vista en la Comunidad

Y así, solo incidiendo en las medidas de seguridad es como van a seguir las cosas en la Comunidad, porque Ayuso no tiene ninguna previsión de incorporar restricciones, al menos mientras los datos no muestren una mayor gravedad de la incidencia o de los casos graves. La presidenta presentó el pasado 1 de diciembre su Plan Covid para Navidad, en el que se incluía, entre otros, una campaña de sensibilización para incentivar la vacunación y el mantenimiento de las medidas de prevención, así como un test de antígenos gratuito para cada madrileño. Estaba previsto que los ciudadanos pudieran retirar el test de las farmacias con su tarjeta sanitaria a partir de hoy 15 de diciembre, pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, informó ayer de que finalmente habrá que esperar hasta la próximo semana para poder hacerlo.

La @ComunidadMadrid distribuirá finalmente los test de antígenos la próxima semana debido a problemas de suministro.



Lamentamos las molestias y la confusión.



Nuestra intención sigue siendo facilitar a los madrileños todos los medios para la detección precoz de cara a Navidad. — Enrique Ruiz Escudero (@eruizescudero) 14 de diciembre de 2021

Aunque un solo test no soluciona los problemas, reconoce el jefe de Urgencias de la Carlos III, sí puede servir "para concienciar" a la población a que se realice estas pruebas antes de sus encuentros navideños, que ve como algo muy positivo porque los test están resultando muy útiles en la detección de positivos.

Las medidas preventivas, fundamentales

Coincide con otros expertos en que la costumbre de juntarse por estas fechas está tan arraigada en nuestra sociedad que es difícil evitarlo, pero sí entiende que puede ser "más razonable" reunirse en grupos burbuja de no más de diez personas que en encuentros masivos. Juan José Badiola, director del Centro de enfermedades transmisibles emergentes de la Universidad de Zaragoza, matiza y apunta que todo depende de las medidas preventivas. "Entre un grupo muy grande en un lugar donde se respetan las medidas y un grupo pequeño de diez personas donde no hay ningún cuidado, sería preferible el primero".

Badiola es poco partidario de las grandes aglomeraciones pero insiste en que lo fundamental es respetar las tres principales medidas preventivas en los locales donde se celebren estos encuentros: buena ventilación, distancias mínimas entre comensales y mascarilla todo el tiempo posible en los espacios cerrados.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Madrid incide en que estas medidas se están respetando en la Comunidad. Las restricciones son prácticamente inexistentes en la región, solo se mantiene la obligación de que el consumo en barra se realice sentado para evitar la concentración de clientes, pero el resto de las medidas, apunta Blardony sí se respetan. Sin embargo, aunque no lo verbaliza, la distancia entre comensales depende mucho de los locales, pues algunos sí mantienen aforos limitados (con menos mesas que en la época pre Covid) y otros la justa.

