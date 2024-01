Aprender historia del arte con una colección de cómics: "El tebeo es muy generoso para contar cosas"

"Soy aficionado a los cómics y cuando empecé a trabajar como profesor pensé que tendría que dejarlo de lado. Pero en seguida me di cuenta de que el tebeo es muy generoso para contar cosas". Pedro Cifuentes (Burriana, Castellón, 1975) es profesor de Ciencias Sociales en un instituto en su localidad natal. Atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA justamente en una pausa de su trabajo, mientras hace una guardia en el recreo. Lo hace porque, además de su trabajo docente, es autor de cómics y acaba de publicar la nueva entrega de una serie que comenzó en 2019: Historia del arte en cómic volumen 4: Arte Barroco (editorial Desperta Ferro).

Guiado por los mismos personajes que en las entregas anteriores (un profesor de Sociales con una espada láser, su mascota y cinco alumnos adolescentes), el libro recorre las principales obras y autores del Barroco, los pone en contexto (físico e histórico) y analiza algunos porqués de autores y obras, además de hacer algunas reflexiones sobre la vida actual y la de la época que recoge en el libro. Es, en resumen, el perfecto manual para enseñar la historia del Barroco al alumnado de Secundaria.

"Ese es el punto de partida y el objetivo", explica. "Entiendo cada tebeo como una especie de clase con ellos". Fue la práctica docente la que le animó a escribir los libros, que ya planificó desde el inicio en seis volúmenes para abarcar desde el inicio de los tiempos hasta las vanguardias de entreguerras del siglo XX.

Ese contacto con el alumnado es el que le ayuda a hacer los guiones, pero aclara: no escribió los libros para ahorrarse la clase. "Yo no utilizo estos libros en clase, más bien lo que intento con esta herramienta es que sean los chicos y chicas los que tengan el interés en dibujar sus propios cómics, utilizarlos para explicarse y hacerse entender".

Lo que sí hace Cifuentes es convertir el aula en un gran álbum de cómics. "El tebeo que utilizo en clase es la pizarra", bromea. "Tengo mi aula llena de esquemas colgados por las paredes porque bueno, en una sesión de 50 minutos con una ratitio de veintitantos alumnos no te puedes explayar, pero en realidad todos esos apuntes luego me sirven como un trabajo de campo para hilvanar lo que luego desarrollo en los libros".

Historia actualizada y contextualizada

Historia del arte en cómic: Arte Barroco arranca con una gran viñeta a toda página con un dibujo de la Manila actual. "Para bien o para mal, en la Edad Moderna los europeos se abrieron al mundo y trataron de apoderarse de él", dice el texto. Los imperios de la época y el arte al servicio del poder -político y religioso-, pero también de la gente común, forman parte de ese contexto que Cifuentes quiere ofrecer en su historia del arte. "Es imposible hablar de Murillo, por ejemplo, sin entender la situación de Sevilla en el siglo XVII, con las epidemias de peste", explica. "Me apetecía que los chavales se paseasen por esa Sevilla para conocer mejor al autor".

Este autor, Bartolomé Esteban Murillo, como muchos otros de aquel periodo, se convierten en personajes que explican su forma de pintar o el objetivo que buscaban con sus obras. "Es que luego los chavales van al museo y ven las obras en abstracto y no entienden nada", se queja Cifuentes. "El tebeo en ese sentido es muy generoso, porque les permite perderse por aquella época".

Cifuentes, Premio Nacional de Educación para el Desarrollo 2010 entre otros reconocimientos y miembro del Comité Coordinador de la Red de Docentes para el Desarrollo, comenzó con su Historia del arte en cómic en 2019, año en el que publicó el primer capítulo, dedicado al mundo clásico, gracias a un micromecenazgo -crowdfunding-. Lo tuvo que hacer así ante la negativa de las editoriales a hacerse cargo de la serie. Después, lo reeditaría Desperta Ferro (ya lleva seis ediciones), editorial que se hizo cargo del resto de fascículos de la saga (Edad Media, en 2020, Renacimiento, en 2021 y Arte Barroco, a finales de 2023). Pero antes del Barroco, comenzó una nueva serie, también en cómic y también pensado para estudiantes de Secundaria: Historia de España en cómic (el primero de los libros, la Prehistoria, se publicó en 2022).

Licenciado en Historia, Cifuentes descubrió su vocación en la enseñanza después de comenzar a trabajar como profesor. Primero había intentado orientarse hacia el diseño gráfico, que pensó que tendría que abandonar al convertise en profesor. "De repente te ves dando clase y comprendes que en realidad es lo que te gusta", explica. "Yo no entendía muy bien qué iba a hacer, pero en la primera clase me di cuenta de que lo que tenía detrás de mí no era una pizarra, sino una viñeta gigantesca".

Para él, vincular la enseñanza con el cómic fue algo natural y ahora, después de un lustro publicando, comprueba la utilidad que su trabajo tiene para otros docentes. "He sido parte de tribunales de oposiciones y veo que otras compañeras y compañeros los utilizan", dice. "Pero una de las cosas que más me gustan es cuando otros docentes los utilizan en sus centros para hacer unos murales que no se te ocurrirían, o le han dado una perspectiva de gamificación que al final te hace darte cuenta que estás enriqueciendo un poquito la práctica docente".

Viñeta de Pedro Cifuentes, autor de 'Historia del arte en cómic' / CEDIDA

'Boom' de cómics

El interés por los cómics de Cifuentes se comprueba en las múltiples ediciones de sus Historias del arte (el primer número lleva seis, el segundo, cuatro y el tercero, publicado en 2021, ya lleva dos). Pero no es sólo que la literatura infantil y juvenil vivan un buen momento de ventas, el cómic para este segmento de edades, también. El Informe sobre Comercio Interior del Libro en España de la Federación de Gremios de Editores recoge que el cómic creció en facturación en 2021 un 17,7%. Además, del total de cómics publicados en España, los dirigidos al público infantil y juvenil han crecido hasta el 85% en 2022 (tradicionalmente se mantienen en torno al 75%), según el Anuario Iberoamericano sobre el Libro Infantil y Juvenil de 2023, publicado recientemente por la Fundación SM.

Para Cifuentes, este auge tiene que ver con la prevalencia de la cultura audiovisual. "Cuando lees un tebeo puedes apreciar las cosas de forma estética", explica. "Hay un boom enorme y es muy agradable comprobarlo, yo tengo alumnos y alumnas que tienen su propio canal de Youtube o de Twitch en los que comentan el último tebeo que se han leído".

Cifuentes admite que estar en el aula le ayuda también a mantenerse actualizado, entre otros motivos porque él, que lleva en la enseñanza desde 2008, cada año es mayor, pero los chavales de sus clases todos los cursos tienen la misma edad. "Hay plataformas que se nos escapan a los adultos y para ellos son de uso diario", dice. Entre otras cita Wattpad, una plataforma de fanfiction, ficción escrita por los admiradores de una obra concreta o Webtoons, una plataforma coreana de cómics en línea.

Aunque es autor de libros, este profesor es un gran defensor del uso de la tecnología en el aula. En una viñeta de su Historia del Barroco, los protagonistas se encuentran en el Rijksmuseum de Ámsterdam viendo La ronda de noche de Rembrandt. El profesor se queja de que estén mirando los móviles y sus alumnos le responden que están utilizando aplicaciones de realidad aumentada para conocerlo en profundidad. "Hay más alarma social por el desconocimiento nuestro sobre cómo gestionarlo", dice. "Los chavales llegan al instituto ahora bastante concienciados de para qué sirve un móvil y es el profesor el que está asustado porque no sabe qué hacer con él dentro del aula".

Pedro Cifuentes, profesor de Ciencias Sociales en ESO, miembro del Comité Coordinador de la Red de Docentes para el Desarrollo y autor de 'Historia del arte en cómic' / CEDIDA

Nuevas entregas y dibujos animados

Después de recorrer el Barroco, a la Historia del Arte en cómic de Pedro Cifuentes aún le quedan dos capítulos para cerrarse. Mientras, el autor sigue con sus clases y quiere hacer crecer la serie de libros dedicados a la historia de España y prepara el salto al audiovisual con una serie de dibujos animados que verá la luz este 2024. "Será una serie muy visual, muy del siglo XXI", dice. "Piensa que la última versión que se hizo en España fue en 1979". Se refiere a Érase una vez el hombre que ha quedado muy desfasada en su mirada (eurocéntrica, sin presencia de mujeres, que encamina la historia hacia una idea de progreso de Europa...). "Se ha avanzado mucho en la investigación histórica. Ya sabemos, por ejemplo, que las cuevas de Altamira fueron pintadas por una mujer y, sin embargo, los materiales audiovisuales que tienen los chavales aún no se han actualizado", explica.

Diferentes ramas para un mismo objetivo: "Yo creo que el profesor lo que tiene que transmitir son esas ganas por aprender. Es la parte difícil de nuestro trabajo".