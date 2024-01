Los juegos de mesa crecen de la mano de las nuevas comunidades de jugadores

"A mí me han gustado siempre los juegos de mesa. Cuando hace diez años hablabas de juegos era rarísimo que los conocieran. Ahora, vas a casa de alguien y dices: esta persona ha ido a una tienda especializada a comprarlo. Se nota mucho el cambio". Julia Iriarte es psicóloga social y aficionada a los juegos de mesa. Tanto, que decidió especializarse profesionalmente en este ámbito.

Iriarte es directiva y socia fundadora de la asociación de juegos de mesa para familias Ludiversia, en Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Ella ha sido testigo de cómo en los últimos años los juegos de mesa han crecido tanto en popularidad que son uno de los motores de la industria de los juguetes. Tan sólo en 2023 las ventas han crecido un 7%, por encima de la media del sector, con un volumen de negocio en España de más de 140 millones de euros en 2022. La campaña navideña, que comienza con la vuelta al cole y aún está en marcha, es el momento fuerte de ventas. Tanto, que en España supone el 70% de la facturación.

La editora y distribuidora Asmodee, responsable de títulos como Dobble, Exploding Kittens y Dixit -algunos de los juegos más vendidos en España-, prevé facturar este año en España en torno a 25 millones de euros. Tan sólo los juegos del estudio de Exploding Kittens, el de mayor crecimiento del año, ha subido sus ventas un 36%. Rocío Martínez, directora de Marketing de la empresa, confirma el boom. "Yo llevo 13 años en esta empresa y he vivido el desarrollo del auge", explica. "El sector ha crecido una barbaridad, frente al juguete tradicional, que se ha estancado, sobre todo porque el juguete está más destinado a un público infantil y en España los nacimientos han bajado muchísimo".

Sólo hace falta dar un paseo mirando escaparates para comprobarlo. Los juegos de mesa, que hasta hace poco tiempo sólo era posible encontrar en tiendas especializadas, son un reclamo hoy tanto en librerías como en grandes superficies comerciales, desde Carrefour a El Corte Inglés, por citar dos ejemplos, además de tener una gran presencia en tiendas online.

Este auge coincide, además, con el crecimiento de los bares que ofrecen la posibilidad de jugar en sus establecimientos pero, sobre todo, al aumento de asociaciones y clubes de juegos de mesa. Los hay especializados en algunos tipos de juego y otros, más amplios, enfocados al público familiar. "En España hay muchísimas asociaciones de juegos de mesa, en cada provincia tienes varias", explica Martínez. "Debe haber más de 200, unas más grandes y otras más pequeñas, algunas incluso que organizan sus propios torneos".

En la asociación Ludiversia no hay límite de edad, aunque los primeros juegos de mesa que suelen solicitarse son para criaturas de alrededor de tres años. / CEDIDA POR LUDIVERSIA

Juegos de mesa para adultos

Mecatol Rex es una asociación de juegos de mesa referente en España, creada hace 13 años por cuatro amigos con esta afición, entonces, no tan común. Situada en Madrid, su presidente, Luis Miguel Prieto, explica que en dos años han pasado de 150 socios y socias a 250. "Siempre hemos tenido un goteo de altas y bajas, pero el crecimiento de estos dos años ha sido tal que hemos tenido incluso que cambiar de local y buscar uno más grande, de 300 metros cuadrados prácticamente. Hay muchos días que el local está totalmente lleno".

Para poder ir a jugar a un club o asociación de juegos de mesa es necesario inscribirse y pagar una cuota, que puede ser mensual o anual. Con esta cuota se compran juegos, se mantiene el local en caso de tener uno alquilado (algunas, como Ludiversia o Galuk, aprovechan espacios públicos cedidos) y se organizan actividades como competiciones -internas o abiertas a no-socios-, presentaciones de nuevos juegos, talleres de aprendizaje... Sus objetivos, comunes en este tipo de asociaciones, pasan, además de ofrecer el espacio para jugar, por contribuir a la difusión de esta forma de ocio.

Sin embargo, Mecatol Rex se diferencia de otras como Ludiversia o Galuk en que están enfocadas a diferentes perfiles de jugadores. La ripense tiene alrededor de cien socios y socias con un perfil familiar -padres, madres e hijos e hijas-, que se encuentran una vez por semana para jugar (normalmente sábados por la tarde o domingos por la mañana). Con una dinámica similar funciona Galuk, una asociación también familiar de Bilbao en la que se juntan a jugar al menos dos veces al mes. Galuk, con un centenar de miembros, nació del interés de varios adolescentes en los juegos de rol a mediados de los años 90. Después de unos años, fue decayendo y hace unos pocos años, uno de sus miembros, Fer Vázquez, decidió rescatarla y reformularla como espacio familiar. "Esta segunda etapa empezamos muy poquitos y vamos creciendo exponencialmente. El número de socios no deja de crecer".

Miembros del club de juegos Mecatol Rex de Madrid durante la jornada de juegos de mesa diseñados por mujeres el pasado mes de abril. / CEDIDA POR MECATOL REX

Mecatol Rex tiene otro perfil de usuario: adultos y adultas -las edades de los socios oscilan, fundamentalmente, entre 30 y 50, aunque la media de edad está en torno a los 41-42- interesados en juegos de mesa del tipo eurogames (juegos de tablero temáticos, como el Catán o Carcassonne, por citar algunos clásicos), pero también wargames (juegos de guerra), juegos con miniaturas, temáticos o juegos de rol. Muchas socias y socios traen a sus hijos, por lo que cuentan con una incipiente sección infantil, aunque sigue siendo algo minoritario. Prieto afirma que cuentan con un archivo de más de 1.500 juegos de mesa y alrededor de 800 figuras de rol.

Para organizarse, cuentan con un foro en internet en el que se proponen partidas y los miembros de la asociación se pueden apuntar. El local está siempre disponible y cuentan con un programa de apadrinamiento que conecta a las nuevas incorporaciones con los más veteranos para guiarles y acompañarles en su despegue.

Mujeres jugadoras

Algo que el creciente interés en los juegos de mesa está cambiando también es el porcentaje de mujeres y hombres que lo eligen como hobby. Si tradicionalmente el de los juegos ha sido un mundo masculino, el porcentaje comienza a variar. En Mercatol Rex, entre el 30 y el 40% de las altas de los dos últimos años son de mujeres. "Si lo piensas, tradicionalmente quien más ha jugado con sus hijos son las madres", reflexiona Iriarte, "aunque el típico estereotipo de jugador que se le llama, aunque esté un poco feo decirlo así, de culo duro, que juegan partidas largas de juegos de estrategia, ha sido siempre más masculino, aunque esto está cambiando".

Las cifras de ventas lo corroboran. Martínez, de Asmodee, indica: "Cuando hablamos de juegos familiares, la relación entre compradores y compradoras puede ser un 50%, pero cuando hablamos de público joven o adulto, sí sigue siendo predominante el comprador masculino, aunque la tendencia parece que busca el equilibrio".

Aunque los juegos de mesa tradicionalmente han sido un espacio muy masculinizado, la tendencia va hacia el cambio. En el club de juegos Mecatol Rex, en los últimos dos años, el 35-40% de las altas han sido mujeres. / CEDIDA POR MECATOL REX

Los beneficios de los juegos de mesa

Iriarte, de Ludiversia, es formadora en ABJ (Aprendizaje Basado en Juegos), asesora en el diseño de juegos de mesa en la empresa Ludia Asesoras -, y además, es una de las creadoras de la web relacionada con ocio alternativo familiar Bebé a Mordor. Para ella, los beneficios de los juegos de mesa son innumerables. "A nivel social, enseñan a compartir espacio con otras personas diferentes a ti y a apreciar su compañía, además de abrirte a otras formas de ser, a otras formas de jugar, de pensar...", enumera. Y continúa: "Te ayudan a hacerte responsable de tus decisiones, a darte cuenta de que tus elecciones no siempre te hacen ganar, pero puedes seguir intentándolo...", explica.

También, reconoce esta psicóloga, contribuyen en el desarrollo del pensamiento estratégico, "lo que se llama planificación cognitiva", es decir, ordenar los pasos que hay que desarrollar para alcanzar un objetivo. "Pero al mismo tiempo", continúa, "en la flexibilidad cognitiva, porque me pasa algo que no esperaba y tengo que buscar una alternativa".

Pero los beneficios no terminan aquí: Iriarte menciona también la inhibición y la memoria -visual y auditiva- como otros beneficios que aportan el juego. Ella, confiesa, los ha ido comprobando en su propia experiencia personal. "Viendo jugar a mis hijos he ido entendiendo todo lo que les estaba dando el juego como un espacio de aprendizaje absoluto. A partir de esta experiencia fue que me interesó más a nivel profesional".

En Ludiversia tienen una Escuela de rol, organizada por los propios niños y niñas de la asociación, en la que se aprende a jugar a clásicos como 'Dungeons and dragons', pero también a otros. / CEDIDA POR LUDIVERSIA

Clásivos y novedades

Aunque el boom de los juegos de mesa comenzó hace diez años, y algunas de aquellas novedades son hoy clásicos, las editoriales también viven su boom creador. "Cada año se presentan alrededor de 800 juegos de mesa nuevos", explica Prieto, de Mecatol Rex. Ellos hacen encuestas para decidir qué juegos se incorporan a la asociación. En Galuk y Ludiversia son las comisiones infantiles (los niños que forman parte de la asociación) quienes más juegos proponen.

Algunas de estas asociaciones organizan, además, torneos que reúnen a muchos aficionados y les hace encontrarse en diferentes puntos de la geografía nacional. Es el caso del Festival Internacional de Córdoba, organizado por la asociación Ayudar Jugando, las Jornadas Minas Tirith, promovidas por la asociación Minas Tirith de Santander, que llega a reunir cada año en torno a cuatro o cinco mil personas. "Hay torneos no oficiales que organizan las asociaciones y nosotros en algunas ocasiones colaboramos", explica Martínez, de Asmodee. "Pero los juegos oficiales parten del estudio que los crea. Quienes participan suelen competir por acudir a competiciones internacionales, el premio suele ser un viaje para jugar el mundial, por ejemplo, pero para ellos, ser los campeones de su juego favorito, imagínate, es un orgullo".