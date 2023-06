Este es el significado del porcentaje de lluvia que aparece en el móvil

SHUTTERSTOCK

2 Se lee en minutos D. López



A la hora de salir de casa son muchas las personas que ya no les vale solo con mirar por la ventana para comprobar el tiempo que va a hacer y saber si va a llover o no. Ahora, antes de salir a la calle, cada vez son más los que revisan la aplicación del móvil para saber el tiempo que va a hacer. Sin embargo, seguro que alguna vez te habrás preguntado qué indica el porcentaje de lluvia que ofrecen la mayoría de servicios de meteorología y por qué no siempre coincide con lo que ves por tu ventana o lo que termina sucediendo. Tranquilo, no es un error de tu móvil.

Una de las respuestas más básicas al significado de este porcentaje es que "representa las probabilidades de que llueva en tu ciudad y no siempre tienen por qué acertar". Otros son los que dicen que este porcentaje corresponde con "el área del territorio donde va a llover durante las horas que te indican".

Por si esto no fuera todo, seguro que habrás visto por TikTok algún vídeo que te explica que este porcentaje refleja la certeza que tienen los meteorólogos de que va a llover en una determinada área, basándose en mediciones de factores como temperatura, presión atmosférica y velocidad del tiempo.

Qué significa realmente

Este porcentaje de lluvia puede ofrecerte más información de la que te piensas, ya que ese número significa la posibilidad de que llueva, la superficie que se va a mojar y la intensidad con la que lo va a hacer.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este número se elabora con datos pasados y, en base a estos, muestra el porcentaje de veces que llovió en la zona que estás buscando en las mismas condiciones en las que estás en ese momento.

Noticias relacionadas

Este organismo ofrece un porcentaje de precipitación lo más ajustado a la realidad, en la medida de lo posible para cada una de las localizaciones. Sin embargo, cuanto más extensa es el área sobre la que buscamos los datos de lluvia, más inexacta será esta cifra.

Por lo tanto, cuando en la aplicación del tiempo vemos que hay un 60%, por ejemplo, no nos indica que vaya a llover sobre el 60% del terreno o que haya un 60% de probabilidades de llover ese día. En verdad, nos indica con cuánta frecuencia ha llovido en el pasado cuando se ha producido una situación meteorológica similar. En este caso, significa que, con unas condiciones atmosféricas a las actuales, en el pasado ha llovido 6 de cada 10 veces.