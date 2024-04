El juicio contra Daniel Sancho continúa con cuatro testigos más de la Fiscalía

Rodolfo Sancho pide "respeto"

El actor español Rodolfo Sancho pidió este miércoles a su llegada al tribunal "respeto" a los medios de comunicación durante su asistencia al proceso. "Yo os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas...", dijo Sancho a los medios de comunicación que aguardan a las puertas del tribunal provincial de la isla de Samui (sur de Tailandia). El actor español continuó implorando que no le "persiguieran" por la isla y advirtió: "en este país está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema".