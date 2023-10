Un botín de 350.000 euros: todo lo que los ladrones robaron de la casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Sergio Ramos y Pilar Rubio / Agencias

La pareja de Sergio Ramos y Pilar Rubio es una de las más ejemplares y famosas de la élite española: desde que se casaron el 15 de junio de 2019 en Sevilla y tras seis años de noviazgo que dieron el pistoletazo de salida en la gala del Balón de Oro de 2013, han formado una preciosa familia con sus cuatro hijos. Ahora, la pareja ha regresado a la ciudad donde se casaron tras el fichaje del futbolista por el club sevillista. Y lo han hecho en medio de insistentes rumores sobre una posible crisis dentro del matrimonio, que la propia Pilar Rubio se ha encargado de desmentir (una vez más).

Desde que hace unos días se hizo pública la noticia del asalto y robo en la casa sevillana de Sergio Ramos, ubicada en el municipio de Bolluelos de la Mitación, la familia se encuentra en el punto de mira. Y es que, aunque en un inicio la pareja prefirió no pronunciarse al respecto, más allá de un "está todo bien" de Sergio Ramos, ha sido Pilar Rubio quien ha hablado: "Por lo que veo en la prensa, sabréis vosotros más que yo. De verdad que leo noticias y me mandan cosas súper extrañas que ni yo sabía", asegura a la vez que señala que no puede dar más información porque la investigación continúa abierta.

Lo que más preocupa a la pareja es la seguridad de sus hijos

Sin embargo, ha sido 'El Mundo', que ha publicado todo lo que los ladrones sustrajeron de la casa de Ramos y Rubio, y que suma un total de 350.000 euros. De entre los objetos de valor robados, destacan tres relojes del futbolista de la marca Patek Philippe, valorados conjuntamente en más de 200.000 euros. Además, los asaltantes también robaron alrededor de 80.000 euros en ropa de marca, así como seis colgantes de oro y tres anillos valorados en 10.000 y 5.000 euros respectivamente.

Por otro lado, también forman parte del botín desaparecido, tres bolsos de Pilar Rubio de la firma Louis Vuitton valorados en 20.000 euros, y un juego de maletas de la misma marca que superarían los 25.000 euros. En último lugar, los ladrones se llevaron un total de 15.000 euros en efectivo que la familia guardaba en el interior de su casa de Sevilla. Por el momento son pocos los detalles que se saben del robo, más allá de que los ladrones pudieron entrar por la habitación de la pareja.