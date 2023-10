Pilar Rubio rompe su silencio y habla del robo en su casa: "Cosas súper extrañas que ni yo sabía"

Pilar Rubio se pronuncia sobre el robo sufrido en su casa de Sevilla / Agencias

La pareja de Sergio Ramos y Pilar Rubio es una de las más ejemplares y famosas de la élite española: desde que se casaron el 15 de junio de 2019 en Sevilla y tras seis años de noviazgo que dieron el pistoletazo de salida en la gala del Balón de Oro de 2013, han formado una preciosa familia con sus cuatro hijos. Ahora, la pareja ha regresado a la ciudad donde se casaron tras el fichaje del futbolista por el club sevillista. Y lo han hecho en medio de insistentes rumores sobre una posible crisis dentro del matrimonio, que la propia Pilar Rubio se ha encargado de desmentir (una vez más).

La pareja se encuentra bajo el foco mediático, aunque esta vez debido a una noticia que ha marcado un antes y un después en sus vidas. La pareja sufría un asalto y robo en su nueva casa de Sevilla, ubicada en el municipio sevillano de Bollullos de la Mitación, con sus cuatro hijos y sus cuidadoras en el interior del domicilio. Según se ha podido conocer, los ladrones se hicieron con un botín compuesto por joyas, ropa de lujo y relojes, aunque los protagonistas todavía no han dado detalles sobre las pérdidas.

Pilar Rubio lanza una indirecta a los medios de comunicación

Si bien los medios de comunicación buscaban las primeras declaraciones de Sergio Ramos antes de su partido en Barcelona, el futbolista prefirió mantenerse en silencio durante todo el encuentro, además de confirmar que estaba "todo bien" en lo relativo al estado de su familia. Por su parte, Pilar Rubio, que se había mantenido al margen de la vida pública y había puesto en pausa su presencia en redes sociales, ha reaparecido esta semana en la presentación de la nueva colección de Selmark.

Durante su entrevista, la presentadora ha comenzado lanzando una indirecta a los medios: "Por lo que veo en la prensa, sabréis vosotros más que yo. De verdad que leo noticias y me mandan cosas súper extrañas que ni yo sabía. A veces digo: '¿Todo esto saben? Yo no lo sabía. ¿Todo esto han robado? No sabía", comienza explicando Pilar. Seguidamente, califica las informaciones como "desmesuradas y sensacionalistas", aunque confiesa que le "encantaría" poder dar detalles sobre lo ocurrido, pero debido a que la investigación continúa abierta, no puede.