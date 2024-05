Ancelotti anuncia que Courtois volverá a jugar este sábado

Thibaut Courtois volverá a jugar un partido oficial de fútbol 11 meses después. Carlo Ancelotti lo ha anticipado en su rueda de prensa de este viernes, en la que ha confirmado que el belga jugará este sábado frente al Cádiz (16.15 horas), en un encuentro que podría dejar a los blancos a un solo punto de conquistar matemáticamente LaLiga, en caso de victoria.

"Courtois está bien, mañana va a jugar él después de mucho tiempo. Es una buena noticia para él, puede aportar, está muy bien y tiene mucha ilusión. Estamos encantados de que pueda volver", ha afirmado el entrenador italiano, que también ha desvelado que tanto Éder Militao como Arda Güler serán titulares en el duelo frente al Cádiz.

Las dos lesiones de Courtois

El portero titular del Real Madrid no había podido jugar todavía esta temporada. En pretemporada, pocos días antes del estreno liguero, sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Cuando ya preparaba su reaparición, a mediados de marzo, sufrió una nueva lesión en la otra rodilla que ha aplazado su reaparición definitiva hasta este sábado.

A Ancelotti, ya que estaba, le han querido apretar sobre sus planes de futuro para la portería blanca. Pero el italiano se ha limitado a confirmar que será Lunin quien defienda la portería blanca el miércoles frente al Bayern de Múnich. ¿Y en una hipotética final de Champions? "La final es el miércoles. Lo que pueda pasar en un mes... Lo veremos. Ojalá lo podamos pensar, eso significa que jugaremos la final de Londres", ha despejado el italiano, tras unos cuántos segundos dedicados a pensar cómo responder sin decir demasiado.

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, durante un entrenamiento. / ÓSCAR J. BARROSO / EUROPA PRESS

Lo que sí ha querido dejar claro Ancelotti es que el Real Madrid no piensa en la posibilidad de que ganar el título mañana, opción que pasa por una victoria propia y un empate o una derrota del Barça en Montilivi, dos horas después. Se centra el equipo, dice el italiano, en conseguir el triunfo frente al Cádiz, sin pensar más allá.

El Madrid no piensa en celebraciones

"No está en nuestra mano, nos faltan cuatro puntos. Tenemos que sacar tres mañana y, si es posible, uno en el siguiente partido [contra el Granada, el sábado que viene]. No queremos hablar de celebración porque no la hay, no está en nuestra mano", ha expresado Carletto, remarcando que "pensaremos en las celebraciones el día que hayamos ganado".

Ancelotti también ha comentado que Bellingham ya está en óptimas condiciones tras superar las consecuencias del virus intestinal que le ha mermado en los 10 últimos días y ha ensalzado tanto la progresión de Vinicius como la versatilidad de Rodrygo, al que sin embargo le ha pedido algo más de esfuerzo defensivo.

Sobre Kroos, cuya continuidad todavía no está asegurada, como él mismo afirmó en Múnich, respondió a la pregunta de qué le diría si fuera su hijo: "Que tome la mejor decisión para él, no para mí, ni para nadie".