El contundente mensaje de Cristina Pedroche tras las críticas recibidas por mostrar su cuerpo posparto

Cristina Pedroche se convertía en madre de su primera hija en común con el chef David Muñoz el pasado 14 de julio, a la que han decidido llamar Laia Pedroche Muñoz. La presentadora ha protagonizado uno de los embarazos más mediáticos del año que terminaba con un sinfín de críticas hacia Pedroche tras algunas de las imágenes que ha compartido o decisiones tomadas tras el nacimiento de la pequeña. Optando por hacer frente a los que critican su contenido, Cristina Pedroche ha publicado un comunicado con el que planta cara a sus 'haters'.

Desde su elección a la hora de llevar a cabo un hipnoparto, hasta la decisión de poner su apellido por delante del de su marido, y ahora las imágenes que la comunicadora ha publicado sobre el estado de su cuerpo un mes después de dar a luz a su hija: "Tres semanas y dos días después de dar a luz. Agradecida con mi cuerpo. El cuerpo está, más o menos, como antes de quedarme embarazada pero es verdad que yo me noto la tripa más flácida, pero bueno todo está volviendo a su ser” fueron las palabras de la influencer al mostrar la evolución de su barriga.

Feliz verano a todos. pic.twitter.com/rrB0e8bCF5 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 6, 2023

Cristina Pedroche hace referencia al deporte y la meditación

Las criticas hacia Cristina Pedroche han inundado las redes sociales cuestionando la rapidez con la que su cuerpo se ha recuperado, o cómo ha contado la presentadora sus semanas de posparto, la mayoría de ellos asegurando que esa no es la realidad que viven muchas mujeres después de dar a luz. Es por eso que, la colaboradora de 'Zapeando', ha emitido un contundente y directo mensaje contra sus haters en el que ha dejado claras cuáles eran sus intenciones al publicar esas fotografías: "Es agotador tener que explicar cada cosa que hago y tener que recibir todo este odio siempre. La culpa es mía por compartir, no pensaba que se iba a liar todo esto”, comenzaba asegurando la presentadora.

Y es que, Pedroche ha querido solventar las dudas sobre el que fue su comunicado inicial, resaltando que "no he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mi caso personal, no hablo de otras mujeres”, además de recalcar que durante todo el proceso ha sido partidaria de contar la parte negativa del posparto: "He hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, de todas las sombras que estoy teniendo en el postparto y de que hasta he necesitado psicóloga perinatal”, señala la influencer.

Tal es el compromiso de Cristina Pedroche con su estilo de vida saludable, que ha querido dejar claro que "si he compartido mis entrenamientos y la comida, es para motivar a llevar una vida sana. Pero repito, esta es solo mi cuenta personal”. La presentadora defiende a su vez que "todos los postpartos son reales y no me considero mejor madre que nadie, y estoy trabajando para no sentirme peor madre que nadie”, por lo que su prioridad ahora es “tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, por mí y por mi hija”. Sea como sea, Cristina Pedroche ha querido agradecer a sus seguidores el apoyo recibido en momentos tan complicados como los que vive.