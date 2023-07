Cristina Pedroche ya disfruta de su hija Laia en casa: "Os pido un poco de paciencia"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz son padres de su primera hija / Redes

Cristina Pedroche se convertía en madre el pasado 14 de julio alrededor de las 4:00 horas en el hospital Montepríncipe de Madrid, y lo hacía en una sesión de hipnoparto tal y como había adelantado semanas antes a sus compañeros de 'Zapeando'. Un embarazo de lo más mediático desde sus incios a final del año pasado, que la influencer ha compartido en sus redes sociales mostrando lo bueno y lo malo en los últimos nueve meses.

La presentadora y el chef de alta cocina ya se encuentran en casa junto a su pequeña, a la que han llamado Laia, tal y como ellos mismos compartían en sus perfiles de Instagram. Y es que, fue al llegar a casa cuando la pareja se topó con una bienvenida que sus seres queridos les habían preparado repleta de globos en tonos rosa y con el nombre de la pequeña en uno de ellos. Además, un sinfín de felicitaciones y ramos de flores que han recibido madre e hija en sus primeras horas juntas.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz toman una importante decisión

Más agradecida que nunca, Cristina Pedroche compartía las primeras instantáneas como madre agradeciendo los detalles: "Millones de flores, millones de gracias, de verdad". A su vez, Dabiz Muñoz quiso compartir unas bonitas palabras con el equipo médico que ha estado presente en el nacimiento de su hija: "Mil veces gracias a todo el increíble equipo de HM Hospitales y a todo el increíble personal de Montepríncipe, no podéis ser más cariñosos, empáticos, cuidadosos y comprensivos. Eternamente agradecido”.

Miki Nadal y su mujer Helena Aldea visitaban a la familia en el hospital horas después del nacimiento de la pequeña y aseguraban que ambas se encuentran bien y que Laia "es muy guapa, como sus padres". Además, escasas horas después de que la niña llegase al mundo, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz compartían la firme decisión que han tomado al escoger el nombre de su hija. La presentadora y el chef han invertido los apellidos convencionales, colocando delante el de la influencer y nombrando a su hija Laia Pedroche Muñoz.

"Ya en casita con Laia. Estoy en una nube de amor. Solo quiero amarla, cuidarla y protegerla. Cuando nace un bebé también nace una madre por lo que me estoy conociendo en esta nueva versión mejorada y tan sensible. Os pido un poco de paciencia, estoy asimilándolo todo. Pero sí que os puedo adelantar que todo lo que me imaginé se quedó muy corto, tanto el proceso de acompañar a mi hija a nacer como sus primeras horas de vida. Ha sido y está siendo la experiencia más brutal, mágica y real de mi vida. Gracias por todo el cariño, nos llega al corazón" han sido las primeras palabras de la presentadora tras llegar a casa con su pequeña.