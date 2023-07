Cristina Pedroche da a luz a su primer hijo en común con Dabiz Muñoz / Redes

2 Se lee en minutos P. T.



Cristina Pedroche ha dado a luz a su primer hijo con Dabiz Muñoz en la madrugada del 14 de julio, poniendo así punto y final al que ha sido uno de los embarazos más mediáticos de este 2023. Tal y como confirma la revista Semana en exclusiva, el bebé ha nacido alrededor de las 4:15 horas en el hospital madrileño de Montepríncipe, donde la influencer ingresaba el día anterior alrededor de las 19:00 horas.

Contra todo pronóstico, el recién nacido es un niño y tanto él como su madre se encuentran en perfectas condiciones tras el parto. La llegada del pequeño ha sido a través de una innovadora técnica llamada hipnoparto, estrechamente relacionada con la meditación y el control absoluto del cuerpo: "Nadie te hipnotiza, simplemente es controlar tu respiración y hacer mucha meditación. Yo no voy a tener contracciones, van a ser olas uterinas. A lo mejor no me tengo que poner epidural" señalaba Pedroche hace unos días en 'Zapeando'.

La pareja ha estado ultimando los preparativos para el nacimiento de su primer hijo en común a lo largo de los últimos días, en la que consideran que es una de las etapas más felices de su vida. Un embarazo que, a pesar de no haberlo anunciado de la manera en la que les hubiera gustado, Cristina Pedroche ha compartido en sus redes sociales mostrando lo bueno y lo malo de estos nueve meses de gestación.

Hace apenas unos días, era la influencer quien publicaba un comunicado en su cuenta de Instagram donde se sincera con sus más de 3 Millones de seguidores acerca de sus sensaciones de cara al parto del que ha sido su primer hijo. Asegurando que se siente en su mejor momento y "nunca me vi mejor", Cristina Pedroche confesaba que "miro mi cuerpo y no puedo estar más orgullosa del camino que hemos recorrido durante estos meses creando vida", dejando claro que el embarazo ha supuesto una carga de felicidad y amor para la colaboradora de 'Zapeando'.

Cristina Pedroche se muestra orgullosa de su barriga

Un viaje que llega a su fin, pues Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han demostrado estar más que preparados para dar la bienvenida a su primera criatura, según señalaba la influencer en su último comunicado antes de dar a luz: "Ahora ya estamos preparados para acompañarte a nacer hija mía. Ven cuando quieras, te estamos esperando" zanjaba Pedroche con un corazón rojo que demuestra su amor por el bebé.